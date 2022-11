Slavni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo (37) potpuno je otvorio dušu u velikom intervjuu koji je dao poznatom britanskom voditelju Piersu Morganu, a čiji su ulomci objavljeni u ponedjeljak.

Ronaldo je u istupu koji je odjeknuo planetom rekao kako su ga u njegovom Man Unitedu izdali i pokušali otjerati iz kluba.

"Nije u pitanju samo trener, nego dva ili tri čovjeka koja su oko kluba. Izdali su me, osjećam se izdano... Ispadam nekakva crna ovca, ne znam bi li trebao sad ovo baš govoriti, ali svi moraju znati istinu. Žele me otjerati iz kluba, to je sve počelo još prošle sezone. Trener Ten Hag? Ne poštuje on mene, ne poštujem ni ja njega", izjavio je Ronaldo i u nastavku istaknuo:

"Ne želi me se samo trener riješiti, tu su još neki ljudi u i oko kluba, čak i oni na visokim pozicijama u Unitedu".

"Volim Man United, volim navijače, oni su uvijek na mojoj strani. Ali, ako žele drugačije, moraju promijeniti jako puno stvari. Nekada nešto morate uništiti da biste ponovo izgradili i ako počnu sa mnom, za mene to nije problem", poručio je, između ostaloga, Ronaldo, a više o tom intervjuu pročitajte OVDJE.

Objavili priopćenje

Kasnije u ponedjeljak o tom bombastičnom Ronaldovom intervjuu oglasili su se iz Manchester Uniteda službenim priopćenjem.

"Manchester United potvrđuje da je Cristiano Ronaldo imao medijski nastup. Klub će dati svoj odgovor o toj situaciji nakon što se utvrde potpune činjenice. Naš fokus ostaje na pripremama za drugi dio sezone. Nadamo se da će se nastaviti povezanost kakvu smo imali između navijača, stručnog stožera i igrača", stoji u kratkom priopćenju.