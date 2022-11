Portugalac Cristiano Ronaldo odlučio je potpuno otvoriti dušu u velikom intervjuu koji je dao poznatom britanskom voditelju Piersu Morganu. Nakon još jedne turbulentne sezone - jedno vrijeme bio je i izbačen iz momčadi jer je bio uvrijeđen što je pričuva, a propustio je i zadnje dvije utakmice, navodno zbog bolesti.

Ronaldo je u istupu koji je odjeknuo planetom rekao kako su ga u Manchester Unitedu, klubu u koji se vratio, a koji ga je lansirao u orbitu prije odlaska u Real u kojem je dostigao, dodirnuo zvijezde, izdali i kako ga žele otjerati iz kluba.

"Nije u pitanju samo trener, nego dva ili tri čovjeka koja su oko kluba. Izdali su me, osjećam se izdano… Ispadam nekakva crna ovca, ne znam bi li trebao sad ovo baš govoriti, ali svi moraju znati istinu. Žele me otjerati iz kluba, to je sve počelo još prošle sezone. Trener Ten Hag? Ne poštuje on mene, ne poštujem ni ja njega", bombastično je ispalio Ronaldo u jednoj od svojih dosad najotvorenijih javnih ispovijedi.

Klub nije znao za intervju

Način na koji je Ronaldo sasuo paljbu na klub i trenera dovodi do neminovnog rastanka. A to izgleda još sigurnije nakon što je potvrđeno kako nitko iz kluba, uključujući suigrače, nije znao za intervju, niti da ga je Ronaldo snimio niti kada bi trebao biti emitiran. Saznali su za njega tek dok su se spremali na put iz Londona.

Kažu i kako Uprava i igrači ne razumiju zašto je Ronaldo to sve rekao i kako su iznimno razočarani njegovim potezom i da je tako išao nepoštivati klub i njegove suigrače.