Spektakl u Vukovaru: malonogometna reprezentacija hrvatskih svećenika uzela broncu!

Nakon mise na nogometni teren gdje se niže šansa za šansom.

Iako su na terenu redom svećenici - igra se prilično oštro.

A tko radi najviše crvenih kartona?

"Portugal me iznenadio, dobili su već jedan crveni i dva puta po 2 minute isključenja", izbornih hrvatske svećeničke reprezentacije Krešimir Žinić.

Pa su i navijači na nogama. Rumunji svoje bodre trubama. Naši dlanovima i grlom.

Dok muški navijaju, ljepši spol razgovara o svojoj omiljenoj temi 'je li se velečasni prilikom gola, našao u zaleđu?' pa su igrači pod pritiskom

"Vidjeli ste i sami da je utakmica bila nabijena, Hrvatska pred domaćom publikom", Vladimir Pranjić, svećenik, Žepče BiH.

Ja bih rekao da je uvijek lakše igrati nogomet. ali da je naš poziv ljepši od nogometa.

I nogometni stručnjaci primjećuju da svećenici iz 11 zemalja igraju sjajan nogomet.

"Kvaliteta nogometa je iznadprosječna", komentira savjetnik predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić.

I dok se na terenu psovke ne mogu čuti - nakon utakmice popije se koja čašica više.

Stoga je i očekivano da sve završava pjesmom.