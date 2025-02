Real u trileru svladao City, Kovač sjajno krenuo na klupi Borrusije, Perišić strijelac

U prvom susretu play-offa nogometne Lige prvaka Real Madrid je preokretom u samoj završnici utakmice na stadionu Etihadu pobijedio Manchester City sa 3-2.

Asistent kod prvog gola Cityja bio je Joško Gvardiol. PSV Eindhoven je u Torinu izgubio od Juventusa sa 1-2, a gol za nizozemski sastav zabio je Ivan Perišić, dok je Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, u Lisabonu porazila Sporting sa 3-0.

Na Etihadu smo gledali okršaj posljednja tri europska prvaka, Real je slavio lani i 2022., a City 2023. Zanimljivo, ovo je i četvrta uzastopna sezona u kojoj se City i Madrid susreću u nokaut fazi Lige prvaka.

Prošle godine je Real slavio u četvrtfinalu, prije dvije godine City u polufinalu, a 2022. je u polufinalu bio bolji Real.

Pep Guardiola nije mogao računati na duže vrijeme ozlijeđenog Rodrija, dok Carlo Ancelotti ima velikih problema s ozljedama. Lucas Vazquez je pretrpio novu ozljedu, dok su Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Eder Militao i David Alaba i dalje izvan stroja.

Gosti su bolje ušli u susret i u prvih 15 minuta nekoliko su puta opasno zaprijetili.

U 10. minuti francuski sudac Clement Turpin je dosudio i kazneni udarac za goste nakon što je Ederson oborio Viniciusa, no VAR je spasio City jer je brazilski napadač bio u minimalnom zaleđu.

Samo minutu kasnije Vinicius je fantastičnom loptom uposlio Mbappea koji je pucao u bliži kut, no Ederson je obranio. U 13. minuti Ederson je već bio svladan nakon "malonogometne" akcije Reala, no završni udarac Ferlanda Mendya obranio je branič Nathan Ake.

City je svoju prvu pravu priliku pretvorio u pogodak u 19. minuti. Akciju je započeo Gvardiol gurnuvši u prostor Erlinga Haalanda. Norveški napadač je dodao na krilo do Jacka Grealisha koji je ubacio pred vrata do utrčalog Gvardiola koji je prsima spustio do Haalanda, a Norvežanin u svom petom susretu protiv Reala napokon zabio prvi gol.

Real je mogao izjednačiti u 26. minuti, no Vinicius Junior je pogodio prečku. Okvir gola zatresao je i Cityjev branič Manuel Akanji u 37. minuti, ali i Haaland u 47. minuti.

Real je zaprijetio u 55. minuti, no Ederson je sjajno obranio Mbappeov udrac. U 61. minuti francuski napadač je ipak izjednačio. Ceballos je ubacio, a Mbappe loše zahvatio loptu, ali dovoljno dobro da prevari domaćeg vratara.

City je u 80. minuti stigao do nove prednosti. Dani Ceballos je oborio Fodena, a Haaland zabio s bijele točke svoj drugi gol na utakmici.

"Kraljevski klub" se u 88. minuti još jednom vratio u život, a pogodak za novo izjednačenje zabio je Brahim Diaz. Ederson je loše ispucao loptu, Bellingham je pokrenuo akciju u kojoj je Vinicius pucao, a odbijenu loptu od Edersona u gol pospremio Diaz.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Real je zabio i treći gol. Vinicius je "ukrao" loptu uposlivši Bellinghama koji je pogodio za španjolsko slavlje.

Gvardiol je odigrao cijeli susret za City, Mateo Kovačić je ušao u igru u 61. minuti, dok je Luka Modrić za Real zaigrao od 81. minute. Uzvrat je 19. veljače u Madridu.

Juventus je u Torinu porazio PSV Eindhoven sa 2-1.

Torinski sastav je poveo u 34. minuti. Federico Gatti je osvojio loptu ubacivši je pred vrata, lopta se nekako odbila na rub kaznenog prostora gdje je natrčao Weston McKennie i sjajno pogodio za vodstvo domaćina.

PSV je izjednačio u 56. minuti golom Ivana Perišića. Noa Lang je pucao s lijeve strane, njegov udarac je blokirao Locatelli, no lopta se u visokom luku odbila do Perišića koji je sjajno primirio loptu, lažnjakom prevario Lloyda Kellyja te udarcem u bliži kut svladao Michelea di Gregoria.

Perišiću je ovo bio debi za PSV u Ligi prvaka jer u prvom dijelu sezone nije imao pravo nastupa. Posljednji gol u ovom natjecanju je postigao u studenom 2020. godine kada je kao igrač Intera zabio u 2-3 porazu od Real Madrida.

Torinska "Stara dama" je u 87. minuti ponovo stigla do prednosti. Francisco Conceicao je probio po desnoj strani ubacivši prizemno pred vrata, gostujući golman Walter Benitez je kratko odbio loptu, a Samuel Mbangula pospremio odbijanac. Perišić je igrao cijeli susret za goste. Uzvrat je 19. veljače u Eindhovenu.

Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovaač, je u Lisabonu porazila Sporting sa 3-0 načinivši veliki korak prema osmini finala.

Prvu priliku na utakmici imali su domaćini u 15. minuti, no Maximiliano Araujo je pogodio prečku. Gosti su poveli u 60. minuti. Julian Brandt je ubacio s desne strane, Serhou Guirassy je najviše skočio i udarcem glavom svladao Rui Silvu.

Samo osam minuta kasnije europski doprvak je postigao i drugi gol. Guirassy je ovoga puta bio asistent, sjajno je ubacio s desne strane, a Pascal Gross pogodio za 2-0. Pobjedu gostiju potvrdio je Karim Adeyemi u 82. minuti.

Uzvrat je 19. veljače u Dortmundu.

Paris Saint-Germain je u ranijem terminukao gost pobijedio Brest sa 3-0 i praktički osigurao prolaz već nakon prve utakmice.

Golove za goste zabili su Vitinha (21-11m) i Ousmane Dembele (45, 66).

Parižani su imali još nekoliko sjajnih prilika, a u 50. minuti im je poništen i gol zbog zaleđa. Brest, koji svoje domaće utakmice u Ligi prvaka igra u Guingampu, je najbliže golu bio u 36. minuti kada je Andallah Sima pogodio vratnicu.

PSG i Brest su početkom veljače igrali i u prvenstvu, a PSG je u Brestu slavio sa 5-2. Ousmane Dembele im je tada zabio tri gola.

Uzvratni susret je 19. veljače u Parizu.

