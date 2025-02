Perišić u prvom nastupu u Ligi prvaka za nizozemskog velikana zabio sjajn pogodak

Ivan Perišić večeras debitira u Ligi prvaka u dresu nizozemskog velikana i bivšeg prvaka Europe, PSV-a. Na gostovanju kod Juventusa Perišić je u 56. minuti zabio izjednačujući pogodak za 1:1 nakon što je Weston McKennie doveo Talijane u vodstvo 22 minute prije.

Noa Lang je nakon serije driblinga pucao s dvadesetak metara, ali njegov pokušaj je završio u bloku. Lopta se potom odbila do Perišića koji se odmah u primanju riješio Lloyda Kellyja i poslao loptu u bliži kut pokraj nemoćnog Di Gregoria.

Hrvatski reprezentativac nije imao pravo nastupa u prvom dijelu natjecanja jer je u PSV stigao tek početkom rujna kada je završio rok za registraciju igrača za natjecanje. O njegovom debiju, prije utakmice govorio je i trener nizozemskog kluba, Peter Bosz: "Nikad nisam vidio nekog tako nervoznog kao što je Ivan bio tijekom dosadašnjih utakmica Lige prvaka. Dosad nije mogao igrati, ali jedva je čekao priključiti se u veljači. Nitko u našoj momčadi nema iskustva kao on, posebice kada govorimo o talijanskom nogometu. Drago mi je da nam može pomoći. To kako on živi ovu profesiju je vrijedno svakog divljenja."

