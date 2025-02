Igrači Dinama moraju shvatiti da im nitko neće pustiti, a navijači da nema potrebe za potresima

Luka Stojković pokazao je svoju genijalnost. Savršeno je proigrao Ronana Pierrea-Gabriela koji je pobjegao bjelovarskoj obrani i zabio u maniri vrsnog golgetera za oduševljenje stotinjak Boysa koji su umalo srušili ogradu iza sjevernog gola Gradskog stadiona u Bjelovaru. Ta sekvenca dogodila se u prvoj minuti sudačke nadoknade i time je Dinamo izbjegao veliku blamažu protiv trećeligaša u osmini finala Kupa Hrvatske.

Sve osim uvjerljive pobjede protiv ekipe koja se natječe u trećem razredu hrvatskog nogometa nesumnjivo će izazvati burne reakcije javnosti. Trener Cannavaro opleo je po igračima nakon utakmice zamjerajući im nedostatak motivacije i energije. Fabio je tu u pravu, on je prije utakmice upozoravao da se prolaz ne smije upisati prije reda i da činjenica što je Bjelovar trećeligaš ne znači ništa, da se mora ući maksimalno. Izveo je miješan, ali jak sastav. Sastav koji bi na papiru trebao pregaziti momčad Bjelovara. To se nije dogodilo. Dinamo se mučio, Bjelovar igrao fenomenalno i u 57. minuti došao do vodstva. Cannavaro je bio primoran uvesti Baturinu i Pjacu. Momci koji su samo dva tjedna ranije srušili Milan sada su ušli kako bi srušili Bjelovar. Na jedvite jade Dinamo je uspio i u sudačkoj nadoknadi izborio četvrtfinale s Osijekom.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL Trener Plavih Fabio Cannavaro u jednom je trenutku potpuno izgubio živce i počeo pucati po šavovima.

Stav 'lako ćemo' se mora zaboraviti

Dinamovim igračima dogodilo se ono što im se znalo događati i u nekim utakmicama HNL-a, posebice nakon europskih ispita, a to je nedostatak motivacije. Plavi dečki kao da ulaze u domaće utakmice sa stavom "lako ćemo", a nabrijani protivnici postave se vrlo hrabro i Plavi shvate da moraju ubaciti u brzinu ili dvije više. Ponekad, to shvate prekasno i bodovi bježe iz ruku, a umalo je pobjeglo i četvrtfinale kupa. Taj nedostatak motivacije je veliki problem koji Cannavaro mora što prije riješiti. Dinamovi igrači moraju shvatiti da im nitko neće pokloniti pobjedu prije početka utakmice i da moraju ući maksimalno u svaku utakmicu ako žele pobijediti. Izbjegavanje blamaže u posljednjim trenucima nije problem. Svakome će se dogoditi da se muči s niželigašem. Vidjeli smo to puno puta i u našem Kupu, a i diljem Europe. Vidjeli smo samo tri dana prije Dinama kako se City spasio protiv trećeligaša Leyton Orienta i okrenuo rezultat. Samo dan kasnije Liverpool se nije uspio spasiti, izgubili su od zadnje momčadi druge lige, Plymoutha. Ne, nije došlo ni do kakvih potresa. Guardiola i Slot se nisu uplašili za svoju budućnost. Znali su da se takve utakmice protiv nabrijanih niželigaša na njihovim terenima događaju i da nije kraj svijeta ako se dogodi kiks.

'Sve će biti u redu'

Navijači Dinama moraju shvatiti da se može namučiti protiv niželigaša, moraju shvatiti da se liga ne treba i ne može osvojiti s 20 bodova prednosti i da je to u redu. Kad se pobijedi Milan, ne treba se igrače, trenera i predsjednika kovati u zvijezde. Kad se u zadnjim trenutcima utakmice spase od Bjelovara, ne treba se igrače, trenera i predsjednika spuštati u blato i zazivati potrese. Zajec je sam nakon Bjelovara rekao: "Ovo je ljepota Kupa. To je natjecanje u kojem se teško dobiva i u kojem je uvijek bilo iznenađenja i bit će ih. Nadam se da ćemo otići do kraja. Ekipa je mirna i stabilna. Sve će biti u redu" i to je sve što trebate znati o "Dinamovoj blamaži u Bjelovaru".

