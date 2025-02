Ikona HNL-a: 'Bjelovar je dobra trećeligaška momčad, ali ne smiju ući u šesnaesterac Dinamu'

Dinamo se puno teže od očekivanog plasirao u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su slavili na gostovanju u Bjelovaru protiv istoimenog domaćina s 3:2 i to preokretom u posljednjih 13 minuta utakmice. Strijelci za Dinamo bili su Kulenović u šestoj, Cordoba u 77. i Pierre-Gabriel u 90. minuti. Za Bjelovar su zabijali Samir Akanni u devetoj i Josip Čikvar u 57. minuti.

Kako i rezultat sugerira, bilo je ovo daleko od dobre predstave Modrih. Čupali su pobjedu u zadnjim minutama protiv momčadi koja je, objektivno, nekoliko razina ispod njih, a domaćinima je i poništen pogodak kojim bi poveli 3:1 i praktički osigurali potop Dinama. Imao je Bjelovar i nekoliko poluprilika i jedan sjajan pokušaj i pri kraju utakmice kad su već energetski pali, pa se postavlja pitanje: "Kako se to dogodilo momčadi koja je prije dva tjedna svladala Milan".

Svoje mišljenje na tu temu dao je bivši trener Dinama i jedan od najpoštovanijih nogometnih stručnjaka u Hrvatskoj, Ilija Lončarević.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Može se tu komentirati o lošoj igre momčadi. Reklo bi se nesigurnoj, promjenjivoj i tako dalje, a može se lakonski reći da je to kup i da je uvijek moguće da trećeligaš napravi velike probleme prvoligašu. Tako da, ne znam vam reći kako Dinamo može odigrati utakmicu protiv Milana onako kako odigra, a protiv Bjelovara ne može. To je psihologija i stanje u momčadi u tom trenutku i ništa više. Kad se radi o treneru, on je dosta slučajeva jednostavno nemoćan, momčad to tako prihvati tako uđe u utakmicu i onda se muči da dođe do pobjede kad bi bilo sramota izgubiti."

Znači mislite da je Dinamo jednostavno olako shvatio protivnika?

"Siguran sam da je tako, nema što drugo biti. Ne može taj Bjelovar, dobra trećeligaška momčad to je sigurno, ali nije tako dobra da može uopće ući Dinamu u šesnaesterac što se kaže, a kamoli da ga ugrozi, ali ako igraš dekoncentrirano i nedisciplinirano, pogotovo u fazi obrane onda ti takav protivnik može naštetiti. Naštete ti zato što nisi u napadu učinkovit jer igraš s pol gasa, ne možeš napad razviti kako treba i trebaš čekati zadnju četvrtinu utakmice da bi ti svojim znanjem i svojim, reklo bi se, autoritetom i spremnosti i individualnom snagom došao do malo sreće i da završi utakmica u regularno u 90 minuta pobjedom. Kažem ponovno, te se stvari događaju, uvijek su se događale i događat će se. Nije to nikakvo čudo, ali nije dobro."

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



Mislite li da bi taj stav "lako ćemo" mogao dovesti do problema i u domaćem prvenstvu gdje su momčadi jače od Bjelovara, a vidimo da se Dinamo i protiv Bjelovara muči?

"Dinamo ima taj problem uvijek, u svakoj utakmici, pa tako i u zadnjoj protiv Šibenika da kad protivnik jako dobro igra obranu Dinamo je nemoćan da kreira uopće situaciju za udarac prema golu, a kamoli šansu. Onda ima problem jer je to nedisciplinirano napadanje i onda izađe u kontranapad i može napraviti ovo što je Bjelovar napravio danas. Čak niti ne iz kontranapada nego iz čistog laganini pristupa da neće sad baš taj igrač Bjelovara biti tako dobar pa će sad on zabiti gol. Sad je taj igrač Bjelovara ipak dobar pa je zabio gol. Dinamo je isto tako malo visio protiv Šibenika gdje je Šibenik ipak jedini imao nekakvih prilika u prvom poluvremenu. Dvije, dvije. To je nešto što se momčadi ne bi trebalo događati, ali treba stvarati automatizme. Bez obzira koliko je važna agresija prema naprijed jer se stiže rezultat i mora se pobijediti, ne može se zapostaviti činjenicu da momčad u tom trenutku ne smije biti nedisciplinirana. Znači ne možeš zatvarati jednu stranu toliko da ti jedna lopta praktički cijelu obranu izbaci iz igre. To je vjerojatno i stvar vremena i toga svega, ali ni to nije sada prvi put da se to dogodilo.

Teško je to sada suvislo komentirati, sve sam vam rekao što se događa, što se događalo i što će se događati, pogotovo u kup utakmicama. One su takve, dok se ne dođe barem u polufinale svaka prvoligaška momčad ima problema s takvom nižerazrednom momčadi. Nije Dinamo jedini."



Čini se da ima nekakvih pomaka u igri prema naprijed otkako je stigao Cannavaro, ali rezultati i dalje nisu na Dinamovoj razini.



"Pa sad će se vidjeti kad se ustali liga, kad nema više razmišljanja o Europi. Sad ostaje samo liga i kup, to nije tako puno utakmica, onda će se vidjeti kako je on ustalio momčad. Zasad je ustalio samo vezni red, po njegovom mišljenju najbolji, Mišić-Stojković-Baturina. Obranu nije, obrana je promjenjiva prilično i isto tako i napad nije baš siguran 100 posto što je to i kako je. Ja ga razumijem, ali nema puno vremena mora se odlučiti za nešto. Sve su to dobri igrači, ali mora naći tko je bolji."

