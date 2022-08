Na uvjerljiv su način nogometaši madridskog Reala prošli gostovanje u Vigu te su svladali Celtu 4-1 u utakmici drugog kola španjolske La Lige.

A uistinu sjajnu utakmicu odigrao je hrvatski reprezentativac Luka Modrić koji je postigao pogodak i upisao asistenciju tijekom 77 minuta koliko je proveo na travnjaku. Prva dva pogotka na susretu su postignuta nakon udaraca s bijele točke. Prvo je Benzema u 14. doveo Real u vodstvo, a u 23. je izjednačio najbolji strijelac Celte Iago Aspas.

U 41. minuti Real je opet poveo. Modrić se riješio jednog čuvara i potom sjajno pogodio sa skoro 20 metara za 2-1. U 56. minuti je, pak, odlično uposlio i u kontru poslao Vinicius Juniora koji je akciju završio golom za 3-1. Konačan rezultat postavio je Valverde za drugu Realovu pobjedu u sezoni.

Modriću, koji za manje od 20 dana puni 37 godina, danas se ponovo klanja cijeli nogometni svijet, a posebno je upečatljiv članak o njemu napisala španjolska Marca.

Očarao Španjolce

U tekstu s naslovom "Modrić, beskrajna legenda", navode sljedeće: "Rastanci su bolni, posebno ako osoba na odlasku ostavlja prazninu koju je nemoguće popuniti, kao što je slučaj s Casemirom. Ipak, navijači Reala za to imaju Luku Modrića i njegove nevjerojatne predstave. U utakmici sa Celtom Hrvat je, iako je ostao bez 'najboljeg tjelohranitelja na svijetu', kako je nazvao Casemira, pokazao kako se igra nogomet".

U nastavku ističu sjajnu Modrićevu statistiku, ali izdvajaju i nešto što može samo Luka i kako kažu još par nogometnih čarobnjaka.

"Nije to ništa novo za njega, ali sada je to uspio i ne samo bez pomoći Casemira nego već i drugog dijela nezaboravnog veznog trojca, Tonija Kroosa. U Vigu je Modrić, praćen Tchouamenijem i Camavingom, bio najbolji po ključnim dodavanjima (3) i ubačajima (2). Osim toga, dijelio je lopte kirurški precizno, s čak 95.6 posto uspješnosti od 45 dodavanja. Pobijedio je i u tri duela", piše Marca pa izdvaja čudesne poteze.

Čarobni potezi i poziv Realu

"Međutim, sve to zasjenio je s dva trika koja može izvesti svega par čarobnjaka. Dokazao je da je vrijedan desetke koju nosi tako što je u 41. minuti ni iz čega zabio golčinu. Vodio je loptu, driblingom i lažnjakom bacio čuvara na travu i onda iz daljine zakucao loptu u mrežu. Zabio je za vodstvo 2:1 u ključnom trenutku, baš uoči poluvremena. Ubrzo nakon početka drugog dijela sjajno je dodao Viniciusu za 3:1 i potvrdu pobjede, a mladi suigrač toliko je bio oduševljen asistencijom starog majstora da mu se naklonio. U 77. minuti Modrić je dobio zasluženu nagradu. Kada je izlazio iz igre, svi gledatelji na Balaídosu ustali su i pljeskali mu. Modrić je jednostavno kategorija igrača kojeg vole svi, njegovi i suparnički navijači", piše Marca.

Bili su i toliko slobodni pa su pozvali Real da mu odmah produlji ugovor za još jednu godinu.

"Modrić samo što nije navršio 37 godina, ali njegova kvaliteta i fizikalije ne pokazuju znakove trošenja. Prije tri mjeseca produljio je s Realom ugovor do 2023., ali usprkos tome što je tek kolovoz, bila bi ludost ne produljiti mu ugovor za još godinu dana, do ljeta 2024. godine. On je legenda kojoj nema kraja", zaključuju.