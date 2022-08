Nakon što su se, na sveopće čuđenje većine navijača, olako riješili jednog od najvažnijih igrača u posljednjih šest godina, Casemira, sada je procurio plan Real Madrida kojim se žele otarasiti i Luke Modrića.

Casemiro je godinama bio krucijalan igrač u veznoj liniji i zajedno s Modrićem i Tonijem Kroosom činio je možda i najbolji trio u ovom stoljeću, dakako uz onaj Barcelonin s Xavijem, Iniestom i Busquetsom.

Pregovaraju s nasljednikom

Međutim, Modrić nije mlad i iako je produljio ugovor s Realom, oni moraju misliti na budućnost i planiraju ga zamijeniti, možda već i na kraju ove sezone. Naime, Goal tvrdi da Real Madrid već pregovara s veznjakom Borissije Dortmund, engleskim reprezentativcem Judeom Bellinghamom.

Goal piše kako u Realu Bellinghama vide kao prirodnog nasljednika Luke Modrića i to u "plug and play" formi, dakle, da istog trena upadne u momčad i da ne prolazi nekakve procese prilagodbe. To bi značilo da će Modrića sljedećeg ljeta vrlo vjerojatno otpustiti, kao što su ovoga ljeta napravili s Casemirom. Ovakvi potezi Reala nisu toliko neobični, imaju bogatu povijest otpuštanja svojih legendarnih igrača bez nekih prevelikih emocija, počevši od Sergija Ramosa, sada Casemira, Casillasa, Raula...