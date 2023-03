Kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću (37) ugovor s Realom istječe vrlo brzo, na kraju ove sezone. U klubu su uvjereni kako će s njim dogovoriti produženje suradnje, iako još ništa nije formalno dogovoreno, zbog čega se pojavila neizvjesnost oko njegove budućnosti.

Puno se pisalo o tome da razvoj situacije s Lukom prate i drugi klubovi, no on bi bio najsretniji da ostane u "Kraljevskom klubu", u kojemu još uvijek igra u vrhunskoj formi i ključan je igrač u momčadi. Takav raspleti priželjkuje i traner Reala Carlo Ancelotti.

U petak je jedan od najpoznatijih španjolskih sportskih listova, madridski AS, objavio je tekst u kojemu hvali Modrćia, njegovu ambicioznost, fizičko stanje i sjajnu formu.

'Ambiciozniji nego ikada'

"Modrićeva karijera je beskrajna priča. Pred 38. rođendan, kad ogromna većina nogometaša počinje planirati svoje posljednje korake u nogometu, on je ambiciozniji no ikad. U nadolazećim mjesecima želi osvojiti Ligu nacija i produljiti ugovor s Real Madridom", stoji na početku teksta.

"On osjeća da je dovoljno jak za to, da ima dovoljno benzina i gladi da dokaže da su godine samo broj. Kao što je to Ancelotti rekao: “Godine su nebitne ako igrač zadovoljava uvjete. Nisi starter samo po tome ako imaš 17 godina, ta pozicija se mora zaslužiti. Isto je ako imaš 35 ili 37 godina. Na treneru je da to procjenjuje iz dana u dan. Ancelotti ne gleda osobnu kartu Modrića, za njega je on i dalje vođa, nosivi stup, kralježnica. Čak i sa svojim manjkavostima i nekim upitnicima, Modrić potpisuje nevjerojatno visoke brojke pa je sa šest golova izjednačio rekord karijere. Osim toga ima i četiri asistencije i šestu uzastopnu sezonu sudjeluje kod barem deset golova Reala"

"I dok se činilo da mu se bliži kraj, situacija je daleko od toga. On želi novi ugovor na godinu dana i odvesti Hrvatsku do raja. Nogometaš koji nema kraja", zaključuje AS.