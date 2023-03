Prije nekoliko dana španjolski list Marca objavila je da je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odbio bogatu ponudu saudijskog Al Nassra kako bi ostao u Real Madridu, a u srijedu je francuski Footmercato objavio potpouno suprotnu vijest - da će Modrić postati novi igrač tog saudijskjog kluba u kojemu će ponovno dijeliti svlačionicu s Cristianom Ronaldom.

Francuzi pišu da al Nassr ima odlične odnose s Modrićevim menadžerima što bi u konačnici moglo i presuditida potpiše za njih kao slobodan igrrač na kraju sezone.

Navodno u Realu nisu odustali od toga da pokušaju produžiti ugovor s Modrićem, no on ne namjerava pristati na to ako sljedeće sezone neće imati važnu ulogu u momčadi.

Modrić je u Real Madrid stigao 2012. godine iz londonskog Tottenhama i do sada je s Kraljevskim klubom osvojio 22 trofeja, među kojima pet Liga prvaka.