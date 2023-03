Dvadesetšestogodišnjem španjolskom ofenzivcu Marcu Asensiju na kraju ove sezone istječe ugovor s Real Madridom i pretpostavlja se da ga gotovo sigurno ga neće produžiti te će karijeru nastaviti u nekom drugom klubu.

Asensio u prvom dijelu sezone nije imao veliku minutažu u momčadi Carla Ancelottija, a u nastavku je dobivao više prilika, proigrao i odigrao nekoliko sjajnih utakmica.

No, onda je došlo do velikog preokreta.

Asensio je odjednom "nestao" i nije odigrao ni sekunde u utakmicama protiv Barcelone i Betisa.

Španjolski list AS objavio je da je Ancelotti izostavio Asensija jer su se nedavno sukobili, nakon čega je njihov odnos ostao u potpunosti poremećen.

Asensio se i dalje nada da će mu Real ponuditi novi ugovor te da će ostati u klubu, no to se sada čini neizglednijim neko ikada prije i sve upućuje na to da će na ljeto postati slobodan igrač.

A što se tiče klubova u kojima bi mogao nastaviti karijeru,najviše se piše o tome da bi mogao otići u nekog od Realovih ljutih rivala - Atletico Madrid ili Barcelonu.

Osim Asensija, ugovor na kraju ove sezone istječe još šestorici poznatih igrača Real Madrida, među kojima je i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.