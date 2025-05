MMA potez na Pecari: Evo kako je policija spriječila napad huligana na igrače Sarajeva

Nogometaši Sarajeva sinoć su u Širokom Brijegu osvojili Kup Bosne i Hercegovine, no prije same ceremonije dodjele trofeja i medalja došlo je do neugodnog incidenta na stadionu Pecara. Zahvaljujući brzom djelovanju policije, veći sukob je spriječen.

Igrači i članovi stručnih stožera oba tima čekali su početak ceremonijalnog dijela, kada su se na teren pojavili huligani domaćeg Širokog Brijega. Nekoliko od njih krenulo je prema nogometašima Sarajeva, ali su ubrzo zaustavljeni zahvaljujući pravovremenoj intervenciji policije.

Na snimci koja se pojavila na internetu vidi se trenutak kada je jedan od policajaca uspio oboriti huligana i time ga spriječiti u daljnjim akcijama, nakon čega je isti brzo savladan i priveden.

Iako su domaći navijači nekoliko puta prekidali utakmicu paljenjem pirotehnike i bacanjem iste na teren, duel je nastavljen bez većih problema. Sarajevo je nakon remija 1:1 u revanš utakmici na Pecari, uz pobjedu 4:0 iz prvog susreta, zasluženo osvojilo trofej Kupa BiH.

