UEFA se suočava s tužbom zbog novog formata Lige prvaka

UEFA bi se uskoro mogla suočiti s neugodnom pravnom bitkom. Čileanska konzultantska tvrtka MatchVision tužila je europsku nogometnu organizaciju, tvrdeći da je ukrala njihov autorski zaštićeni koncept novog formata Lige prvaka.

Podsjetimo, od sezone 2024./25. Liga prvaka se igra u potpuno novom sustavu umjesto skupina sada postoji jedinstvena liga od 36 klubova, a svaka momčad igra osam utakmica protiv osam različitih protivnika. Reformu je UEFA predstavila kao „modernizaciju“ elitnog natjecanja i način da se gledateljima ponudi više uzbuđenja i izravnih dvoboja velikih klubova.

No, prema pisanju The Athletica, MatchVision tvrdi da je upravo njihov osnivač Leandro Shara razvio taj koncept još 2006. godine, koji je tada i zaštitio autorskim pravima u Čileu. Tvrtka navodi da je 2013. ideju predstavila UEFA-i i drugim sportskim organizacijama, te da sada traži više od 20 milijuna eura odštete, dok Shara osobno potražuje 200 tisuća eura.

“UEFA koristi naš model bez dopuštenja. Imamo tehničke dokaze i svjedočanstva koji potvrđuju autorstvo”, izjavio je Shara.

Iz UEFA-e zasad ne komentiraju slučaj, osim što su poručili da su „optužbe neutemeljene“ i da će braniti svoj stav.

