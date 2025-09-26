Šok u Parizu, svi se hvataju za glavu: PSG ostao bez ključnog igrača

Kapetan PSG-a Marquinhos, koji ima ozljedu lijevog kvadricepsa, bit će izvan terena "sljedećih nekoliko tjedana", objavio je u petak pariški klub koji je ostao bez tri ključna igrača pet dana prije susreta Lige prvaka protiv Barçe.

Klub nije precizirao kada se brazilski nogometaš ozlijedio, budući da je odigrao cijelu utakmicu protiv Olympiquea iz Marseillea u ponedjeljak navečer (poraz 0-1). Igrao je i prošle srijede u Ligi prvaka protiv Atalante Bergamo.

Marquinhos se tako pridružio na popisu ozlijeđenih Ousmaneu Dembéléu (bedro), Désiréu Douéu (list) i Joãou Nevesu (bedro), koji "nastavljaju rehabilitaciju", dodaje PSG.

Ove ozljede veliki su udarac za PSG, koji u srijedu u Ligi prvaka igra s Barcelonom, a 5. listopada s Lilleom u prvenstvu.

