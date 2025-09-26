NOĆNA MORA /

Šok u Parizu, svi se hvataju za glavu: PSG ostao bez ključnog igrača

Foto: Profimedia

PSG nije precizirao kada se ozlijedio, budući da je odigrao cijelu utakmicu protiv Olympiquea iz Marseillea u ponedjeljak navečer

26.9.2025.
15:05
HINA
Profimedia
Kapetan PSG-a Marquinhos, koji ima ozljedu lijevog kvadricepsa, bit će izvan terena "sljedećih nekoliko tjedana", objavio je u petak pariški klub koji je ostao bez tri ključna igrača pet dana prije susreta Lige prvaka protiv Barçe.

Klub nije precizirao kada se brazilski nogometaš ozlijedio, budući da je odigrao cijelu utakmicu protiv Olympiquea iz Marseillea u ponedjeljak navečer (poraz 0-1). Igrao je i prošle srijede u Ligi prvaka protiv Atalante Bergamo.

Marquinhos se tako pridružio na popisu ozlijeđenih Ousmaneu Dembéléu (bedro), Désiréu Douéu (list) i Joãou Nevesu (bedro), koji "nastavljaju rehabilitaciju", dodaje PSG.

Ove ozljede veliki su udarac za PSG, koji u srijedu u Ligi prvaka igra s Barcelonom, a 5. listopada s Lilleom u prvenstvu.

