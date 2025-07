Snimka s aerodroma otkriva sve: Modrić je izabrao nasljednika

Luka Modrić odigrao je svoju posljednju utakmicu za Real Madrid u porazu od PSG-a (0:4) na klupskom SP-u, čime je nakon 13 godina i 597 nastupa zaključio trofejnu eru u Kraljevskom klubu. Po povratku u Madrid, zabilježen je trenutak koji je dirnuo navijače.

Na aerodromu Barajas, Modrić je pri ulasku u klupski autobus izvadio dres iz torbe i predao ga suigraču, uz srdačan zagrljaj. Iako se lice igrača ne vidi, španjolski novinari tvrde da je riječ o Ardi Guleru.

🎥 When the team arrived in Madrid, Modrić gave his shirt to Arda Güler and hugged him tightly 🥹❤️ pic.twitter.com/lMq4Lh4BYm