Smijeh na treningu Cityja: Pogledajte kako je Pep "odbrusio" Gvardiolu

Manchester City bez previše drame završio je prvi dio natjecanja u Ligi prvaka na vrhu skupine G. U osmini finala čeka ih saudijski Al-Hilal, a utakmica je zakazana za noć s ponedjeljka na utorak, 1. srpnja, s početkom u 3 sata ujutro po našem vremenu.

Dok se "Građani" pripremaju za nastavak borbe za europsku titulu, na treningu je zabilježen simpatičan trenutak između Pepa Guardiole i Joška Gvardiola. Španjolski strateg je, u svom prepoznatljivom stilu, prolazio pored igrača i dijelio kratke pozdrave, tapšanja i upute. Kada je došao do hrvatskog reprezentativca, Gvardiol mu je spontano pružio ruku, no Pep je to preskočio i umjesto toga ga potapšao po leđima i uputio mu nekoliko riječi.

Pep loves Khusanov, man. I genuinely believe he’ll give him more minutes this season. Wait! what's Pep telling Gvardiol? Man's an absolute menace in the most wholesome way. 😂 pic.twitter.com/vFePk7lBeL