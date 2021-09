Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak od 20.45 na Poljudu igra šesto kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvu u Kataru 2022. godine i to protiv vrlo neugodne Slovenije od koje su Vatreni ranije u kvalifikacijama izgubili.

Hrvatska nakon pet kola dijeli prvo mjesto s Rusijom, ali se nalazi na drugoj poziciji zbog lošije gol-razlike. Slovenija zaostaje tri boda i pobjeda protiv Hrvatske puno bi im značila, dok bi u slučaju poraza momčad Matjaža Keka bila u jako nepovoljnoj situaciji. Vatrenima svakako treba pobjeda, jer utakmica se igra na njihovu terenu, i to na Poljudu, a u slučaju slavlja bili bi uistinu korak bliže plasmanu na SP-u. No, treba Sloveniju i pobijediti, a u prvoj smo utakmici s njima mogli vidjeti da to nije baš najlakši posao, pogotovo za Hrvatsku.

Hrvatska je svakako u boljoj poziciji, igrat će pred više od 20 tisuća navijača na Poljudu, a realno po individualno kvaliteti znatno je jača od Slovenije. No, slovenski mediji prilično su uvjereni da njihova reprezentacija može napraviti dobar posao na Poljudu.

Vjerovali ili ne, slovensko Delo proglasilo je ovu utakmicu "najlakšom" za Sloveniju u kvalifikacijskom ciklusu.

"Sloveniju čeka 'najlakša' utakmica ove godine, kod prvog favorita skupine", piše Delo i napominje kako će bodovi u ovom susretu značiti dvostruko.

'Kek nikad nije izgubio na Poljudu'

RTV Slovenija piše pak kako Hrvatska ima vrlo slab učinak na Poljudu.

"Oko 20 tisuća navijača nastojat će stvoriti sličnu atmosferu kao prije dvije godine protiv Mađarske na punom stadionu, ali ukupna statistika Hrvatske na Poljudu ne zastrašuje nikoga. Pobijedili su tek dvaput uz sedam remija i pet poraza. No, igrali su uglavnom protiv najboljih reprezentacija", pišu Slovenci.

Podsjećaju i da Matjaž Kek ima iskustva s utakmicama na Poljudu, gdje nikada nije izgubio kada je vodio Rijeku.

"Hrvati se dobro sjećaju njegovih uspjeha, nikad nije izgubio ondje Jadranski derbi, a dokazao se u prvoj utakmici Hrvatske i Slovenije kada je nadmudrio Dalića", piše Siol.

Isto tako pišu kako nedostaje agresivnosti u veznoj liniji Hrvatske te da napad baš i ne funkcionira, a naglasili su i da se Dalić suočava s kritikama hrvatske javnosti zbog neuvjerljive igre.