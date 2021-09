Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak od 20.45 igra šesto kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvu u Kataru 2022. godine i to protiv vrlo neugodne Slovenije od koje su Vatreni ranije u kvalifikacijama izgubili.

Hrvatska nakon pet kola dijeli prvo mjesto s Rusijom, ali se nalazi na drugoj poziciji zbog lošije gol-razlike. Slovenija zaostaje tri boda i pobjeda protiv Hrvatske puno bi im značila, dok bi u slučaju poraza momčad Matjaža Keka bila u jako nepovoljnoj situaciji. Vatrenima svakako treba pobjeda, jer utakmica se igra na njihovu terenu i to na Poljudu, a u slučaju slavlja bili bi uistinu korak bliže plasmanu na SP-u. No, treba Sloveniju i pobijediti, a u prvoj smo utakmici s njima mogli vidjeti da to nije baš najlakši posao, pogotovo za Hrvatsku.

Izbornik Zlatko Dalić uoči utakmice ja najavio da će njegova momčad igrati visoki presing... "Igrat će koliko im damo i kako se mi postavimo. Mi smo igrali visoki presing i nismo dali ni Rusima ni Slovacima da igraju. Nametnut ćemo se i tražiti rezultat", rekao je Dalić i ponudio svoje viđenje slovenske igre.

"Slovenija nije samo Jan Oblak. Josip Iličić je najveća opasnost, to smo vidjeli u prvoj utakmici, on je opasan u kontri i polukontri", rekao je Dalić.

Kekova igra

E sada, tko je imalo pratio rad Matjaža Keka u Rijeci i sada u slovenskoj reprezentaciji, već otprilike zna kako će njegova momčad igrati. Slovenija nije zapravo ni po čemu posebna kada je u pitanju igrački kadar. Imaju vrhunskog vratara, možda i najboljeg na svijetu, Jana Oblaka. Imaju, kao što je Dalić prepoznao, Josipa Iličića i vrlo zanimljivog mladog napadača iz RB Salzburga Benjamina Šeška. Njih trojica i centarfor Aljaž Šporar, su jedina četvorica igrača koja u momčadi Slovenije vrijede više od pet milijuna eura, vjerovali ili ne. Oblak je procijenjen na 70 milijuna eura, Šeško na osam, a Šporar i Iličić na pet, odnosno šest milijuna eura.

Dakle, kada je u pitanju individualna kvaliteta igrača, Hrvatska je za Sloveniju "space shuttle". Ipak, Slovenija manjak igračke kvalitete kompenzira specifičnim stilom igre, vrlo efikasnim i izuzetno opasnim za Hrvatsku. Kazali smo, tko je pratio Kekovu trenersku karijeru već zna da će Slovenac svoju momčad postaviti defanzivno, da će igrati vrlo kompaktno, vrlo disciplinirano i da će svoju priliku tražiti iz protuudara, a ima igrače koji su idealni za takav reaktivan stil igre.

Kek je strašan motivator, trener koji ne dopušta pad ritma igre, trener koji psihički pripremi momčad savršeno za ovako velike utakmice i trener koji drži disciplinu na terenu svih 90 minuta utakmice. Kek ne dopušta igračima odstupanje od dogovorene taktike, pravovremeno radi izmjene, ne dopušta individualne ekshibicije svojim igračima... Oni su u stanju strpljivo čekati svoju priliku, agresivno se braniti u nisko postavljenom kompaktnom bloku, sat vremena, 70 minuta ili čak do posljednjih trenutaka, kada im protivnici obično krenu po sve ili ništa i onda kreću po svoju priliku uglavnom iz kontre ili polukontre.

Problem Hrvatske

Kek je Sloveniju izdrilao baš kao što je i onomad Rijeku, na strpljivost, discipliniranost i na vrhunsku reaktivnu, kontrašku igru, a to Hrvatima nikako ne odgovara. Pojasnit ćemo i zašto. Da biste slavili protiv Slovenije treba vam jasno definirana napadačka igra i sustav u kojem se nogomet igra aktivno s loptom u nogama. Dakle, dečki moraju biti donekle uigrani, moraju imati neke automatizme i mehanizme u fazi napada kojima će izvući ili razvući obranu protivnika, kojima će moći izigrati bočne igrače i napasti po boku, kojima će napraviti pomutnju u međuprostoru...

Ono što smo dosad vidjeli kod Hrvatske jest da se najviše muči s igrom na postavljenu protivničku obranu, a posebice protiv momčadi koje igraju disciplinirano i u čvrstom bloku. Protiv Slovaka je to itekako bilo vidljivo, a oni čak i nisu igrali toliko defanzivno i disciplinirano kao što igra Slovenija. Primjerice, u fazi napada hrvatski bi nogometaši nerijetko zadržavali loptu u nogama i po nekoliko sekundi kako bi pronašli slobodnog igrača ili kako bi sagledali situaciju na terenu. Čim bi se igra ubrzala, počele bi se stvarati pogreške, počela bi se raditi dodavanja iza leđa suigračima, počele bi se slati opasne paralelne lopte koje je lako presjeći i iz kojih neminovno slijedi kontra, a slično je i s dugim sporim loptama kada bi se mijenjala strana ili prebacivalo težište. Bude li se to događalo često protiv Slovenije, Kekova će ekipa to znati kazniti bolje nego Slovačka i Rusija.

Što se tiče Dalićeva presinga, koji je i najavljen, on bi protiv Slovenaca mogao biti itekako opasan jer ako prevelik broj igrača dođe na protivničku polovicu, a to se nerijetko događa, Hrvati bi mogli upasti u zamku i lako se može dogoditi da trojica ili više igrača ostanu zatočena na protivničkoj polovici i da Slovenci povuku brzu kontru, a Kek je ekspert za takve situacije. Presingom, ako se pametno koristi i ako se ne trči uzalud na svaku loptu, svakako se može razbiti blok, ali on mora biti vrlo dobro izveden i mora imati okidače.

Najveća opasnost

No, možda i najveća opasnost Slovenaca prijeti iz situacija kao što je bila ona u prvoj utakmici kada je Sandi Lovrić zabio za konačnih 1:0. Hrvatska je tada pokušala izvesti kontranapad, ali je pogriješila upravo zbog onog što smo naveli ranije. Luka Modrić je izveo sjajno dodavanje u trenutku kada je osam slovenskih igrača bilo na polovici Hrvatske. Lopta je došla do Perišića koji je bio na centru, ali je zbog vrlo lošeg i sporog izlaska svojih suigrača u kontru i činjenice da nije znao da mu se u tom trenutku iza leđa nalazi slobodan suigrač, odlučio vratiti loptu nazad. I tu je pogriješio i onda je uslijedila brza polukontra u kojoj su Slovenci na nepostavljenu hrvatsku obranu odigrali četiri lijepa, točna i uigrana kratka dodavanja, izazvali kaos u obrani Hrvatske i na kraju zabili.

Hrvatska od prošle utakmice sa Slovenijom ne igra ništa bolji i kvalitetniji nogomet, niti djeluje bogzna što uigranije u fazi napada, dok Kekova momčad svoje bodove u skupini skuplja relativno uspješno i gotovo uvijek na isti način. Kažemo još jednom, Hrvatska je neupitno kvalitetnija momčad, ali činjenica je da loše igra na postavljenu obranu i protiv momčadi koje se znaju braniti i igraju reaktivan nogomet i upravo bi zbog toga baš Kekova Slovenija mogla biti veliki problem.