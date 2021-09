Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak od 20 i 45 na Poljudu igra šesto kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvu u Kataru 2022. godine i to protiv vrlo neugodne Slovenije od koje su Vatreni ranije u kvalifikacijama izgubili.

Hrvatska nakon pet kola dijeli prvo mjesto s Rusijom, ali se nalazi na drugoj poziciji zbog lošije gol-razlike. Slovenija zaostaje tri boda i pobjeda protiv Hrvatske puno bi im značila, dok bi u slučaju poraza momčad Matjaža Keka bila u jako nepovoljnoj situaciji. Vatrenima svakako treba pobjeda, jer utakmica se igra na njihovu terenu i to na Poljudu, a u slučaju slavlja bili bi uistinu korak bliže plasmanu na SP-u. No, treba Sloveniju i pobijediti, a u prvoj smo utakmici s njima mogli vidjeti da to nije baš najlakši posao, pogotovo za Hrvatsku.

Izbornik Zlatko Dalić uoči utakmice ja najavio da će njegova momčad igrati visoki pressing, a najavio je i određene promjene u sastavu. Na vratima će biti Ivica Ivušić jer Dominik Livaković ima problema s ozljedom, a protiv Slovaka golman Osijeka pokazao je kako je itekako kvalitetan i siguran.

Promjene u vezi i obrani

Na stoperskim pozicijama, ponajprije zbog ozljeda i manjka opcija, gotovo sigurno će biti Dejan Lovren i Domagoj Vida, ali promjena bi moglo biti na bekovskim pozicijama. Josip Juranović odradio je dvije zahtjevne utakmice i umjesto njega mogao bi započeti Filip Uremović, koji je na desnom beku kod Dalića već odigrao solidno. Na lijevoj strani priliku bi mogao dobiti Borna Barišić iz istog razloga jer Borna Sosa je također odradio obje utakmice u jakom ritmu.

Promjena bi moglo biti i u veznom redu u kojem će poštedu dobiti ili Mateo Kovačić ili Marcelo Brozović. Kako je Brozović ipak gotovo nezamjenjiv očekuje se da će poštedu dobiti Mateo Kovačić, a umjesto njega bi od prve minute mogao zaigrati Mario Pašalić.

Livaja starta

Siguran je za ovu utakmicu Marko Livaja. Dalić nije propustio priliku umiliti se splitskoj publici pa će najbolji igrač Hajduka startati protiv Slovenije, a za očekivati je da će igrati na poziciji ofenzivnog veznog, koja mu najviše odgovara. Livaja je u klubu u dobroj formi i svakako zaslužuje priliku.

Što se krilnih pozicija tiče, s desne strane mogao bi zaigrati Nikola Vlašić, dok bi se na lijevom krilu u početni sastav trebao vratiti Ivan Perišić koji će ujedno biti i kapetan. Na poziciji centarfora trebao bi igrati Andrej Kramarić.

Dakle, mogući sastav bio bi ovakav: Ivušić - Uremović, Lovren, Vida, Barišić - Brozović, Pašalić, Livaja - Vlašić, Perišić - Kramarić.