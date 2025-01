U pretposljednjem, sedmom kolu nogometne Lige prvaka, zagrebački Dinamo je upisao treći poraz, Arsenal je na svom Emirates stadionu u srijedu navečer slavio s 3-0 (1-0).

Dinamo je tako ostao na osam bodova i trenutačno se nalazi na 26. mjestu ljestvice. Osam najboljih klubova Lige prvaka direktno prolaze dalje, dok će klubovi od 9. do 24. pozicije dodatno razigravati.

Dinamo još uvijek može biti u krugu 24 najbolje momčadi, ali mu treba pobjeda protiv Milana u Zagrebu, u zadnjem kolu. No, u određenim kombinacijama Dinamu čak i pobjeda neće biti dovoljna za prolaz dalje. Ta se utakmica igra iduće srijede.

Robert Špehar, trener ŽNK Osijek, legendarni bivši nogometaš, dao je stručni komentar portalu Net.hr na utakmicu Arsenala i Dinama:

"Vidjela se razlika u klasi od prve do zadnje minute. Dinamu se ne može puno što zamjeriti. Mislim da su puno trčali, trudili se, borili, s obzirom na probleme s ozljedama, što je, je, 4-5-6 igrača vjerojatno igrali u prvih 11, nisu bili, tako da mislim da nije Fabio Cannavaro imao puno manevarskog prostora da igra drugačije nego što je igrao. Nije mijenjao formaciju, mijenjao je igrače koji su se najviše trošili na tim pozicijama, zadnja dva vezna na tim bočnim pozicijama i dali su sve od sebe, ali osim ta tri gola nije imao puno šansi", tvrdi Robert Špehar i nastavlja:

"Vidjelo se da je Arsenal jači, bolji, imali su posjed lopte i kontrolirali čitavu utakmicu. Čak se čini da nisu išli punom snagom. To je ono što je Dinamo, realno, protiv Arsenala mogao dati. Sad raspravljati o tome da je mogao igrati ofenzivnije, mislim da bi to tek bio problem jer bi se otvorilo puno prostora za brze igrače Arsenala, tako da zaslužena pobjeda i sad treba pokušati dobiti Milan kod kuće, to je ono što se Dinamo, čemu se kože nadati, da se još vrate osvježeni igrači i oni koji trebaju biti u rosteru".

Špehar govori kako nakon prve službene utakmice i to protiv Arsenala u drugom dijelu sezone u Londonu, bez 4-5 važnih igrača, očekivati da se vidi pomak ili ne, da je to ipak malo nekorektno...

"Fabiju Cannavaru treba se dati malo više vremena, da Cannavaro ima sve igrače na raspolaganju, da sastavi, složi pravi sastav i kad budu svi na broju i kad odigraju ipak malo više utakmica, možemo suditi o njemu kao treneru, odnosno je li napravio pomak u igri ili nije. Mislim da je to malo nezahvalno u ovom trenutku, prerano govoriti igra li Dinamo bolje u odnosu na prvi dio sezone. Ne bih se u to upuštao", rekao je Špehar.

O prvih 11 Dinama Špehar navodi:

"Najavljivali su se tu da će početi Pjaca, ali Cannavaro je očigledno htio da prođe prvi dio utakmice, prvo poluvrijeme, da se ne dobije gol pa da se neki nogometaši stave na klupu. Mislim da su sasvim solidno ova tri prva gore igrača Baturina, Stojković i Kulenović odradila, puno su se kretali, trčali, tako da sasvim solidno je to u biti izgledalo. Prvih 20 minuta je bila velika dominacija Arsenala, pogotovo što su dobili taj rani gol, ali od 30. minute do kraja poluvremena Dinamo je uhvatio kontrolu i bio je onako čak i ravnopravan sa par kontri i šansom, odnosno polušansama koje nisu završile šutom na gol, ali se mogao postići gol. Igrači koji su igrali sasvim solidno su to odradili. Na kraju, gol u 2. minuti, gol u zadnjoj, ali između tog prvog i zadnjeg gola skoro 90 minuta pao je samo jedan gol. Rezultat 3-0 je velik rezultat, ali ne treba Dinamo previše o tome razmišljati, rezultat nije skandalozan".

I za kraj, Robert Špehar je pokazao kakav je gospodin pohvalivši navijače Dinama u Londonu kojih je bilo 3500.

"Pohvalio bi Bad Blue Boyse, stvarno su navijali jako dobro, jako su dobro izgledali. Navijači Arsenala sjede kao da su nacrtani, a od navijača Dinama prezentacija je bila uistinu dobra. Super su navijali", zaključio je Robert Špehar.

