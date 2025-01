Nogometaši Dinama od 21.00 igraju 7. kolo Lige prvaka. Suparnik nogometašima Fabija Cannavara je moćni Arsenal, trenutno drugoplasirana ekipa Premier lige. Bit će to ujedno i službeni debi Cannavara na klupi zagrebačkih Plavih. Bruno Petković i Teophile Catherine ne konkuriraju za utakmicu.

Prva službena utakmica Dinama u 2025. je itekako izazovna. Dinamo je na pripremama u Turskoj igrao u formaciji 4-3-3 mada je u jednoj utakmici zaigrao i s formacijom 5-4-1 pa se tu možda spremao za Arsenal.

"Meni se čini da ta formacija koja se sad u Turskoj uigravala najviše odgovara Dinamu i mislim da bi to moglo bolje izgledati nego kako je izgledalo jesenas u prvenstvu. Što se tiče Lige prvaka i Arsenala večeras, vidjet ćemo. Mislim da u prvenstvu najvjerojatnije i najnormalnije će nastupati s dva krila, tri veznjaka, u formaciji 4-3-3 bez stalnih pretumbacija, malo tri, malo četiri, što malo zbunjuje igrače", kazat će bivši trener i igrač Dinama Nikola Jurčević, inače specijalist za engleski nogomet s iskustvom rada u Premiershipu (bio pomoćnik Slavenu Biliću u West Hamu) najavio je utakmicu za portal Net.hr.

Ima li Arsenal slabosti u igri, boljke, slabija točka koju bi Dinamo mogao iskoristiti?

"Arsenal je dvije klase iznad Dinama, u Premiershipu su u samom vrhu po kvaliteti i samim time imaju ambicije u Europi. Teško je pričati o nekim njihovim slabostima, možemo pričati o tome da su oni izuzetno koncentrirani na borbu u Premier ligi, pokušavaju uhvatiti priključak s Liverpoolom. Nisu zadovoljni s drugim mjestom, pa je čak jedan Arteta pod dosta velikim kritikama", govori Nikola Jurčević.

Arsenalu utakmica protiv Dinama nije najbitnija stvar na svijetu, može li to biti prilika za Plave?

"Oni traže naslov prvaka Premierhsipa nakon jako jako puno godina. Njima je to u fokusu tako da je njima utakmica protiv Dinama jedna usputna utakmica. Sigurno da u njoj neće imati tu neku dozu nabrijanosti i motivacije protiv Dinama, nego će smatrati da će to na jedan rutinski način odraditi i mislim da u tome leži najveća šansa Dinama, a način na koji Dinamo može igrati je takav kakav će igrati."

Obrambeni blok, svi iza lopte, s presingom, kontrama i polukontrama, ovisno o situaciji u utakmici i događanjima?

"Znači, s jednom vrlo čvrstom i zgusnutom obranom, pokušavati dugo držati pozitivni rezultat koji bi Dinamo dizao, a Arsenalu stvarao malu nervozu. Naravno i pokušaji izlaska kontranapada s tri, četiri ili pet igrača. Pretpostavljam da će tu biti na bokovima dva brža igrača, možda čak i taj jedan treći u špici pa plus neki Dinamovi mladi igrači od Baturine, Stojkovića ili Kačavende. Dinamo ne može puno izgubiti, ali može samo dobiti. I to je jedna dobra situacija za Plave. Arsenal je veliki favorit, to prognoziraju svi, ali Dinamo ima svoju šansu."

Očekujemo stoga da će se Dinamo čvrsto braniti i pokušavati nešto napraviti na kontranapade, ali vidjet ćemo kako će se Dinamo postaviti kad utakmica na Emiratesu počne. Dinamo će u Londonu imati i jaku navijačku podršku koja će im biti vjetar u leđa.

"Svi koji su realni u nogometu znaju da je Arsenal apsolutni favorit i da su Topnici jedna druga kategorija u odnosu na Dinamo, međutim to i je draž nogometa što je uvijek sve moguće. Znači, Dinamo na tu utakmicu putuje bez rezultatskog imperativa i u takvoj situaciji siguran sam da će dati sve od sebe i da će odigrati jednu dobru utakmicu. E sad, za koji će to rezultat biti dovoljno, to je sad upitno", izjavio je Nikola Jurčević.

Je li Jura pratio Dinamo na pripremama u Turskoj, kako mu izgleda ta najavljena revolucija u igri Plavih, taj novi Dinamo Fabija Cannavara?

"Sve su to dobre ideje, ništa novo, ništa neuobičajeno nešto. Na takvim stvarima na kojima inzistira sad Fabio Cannavaro inzistiraju i klubovi koji su u europskom vrhu. To je jedan način na koji se današnji moderan nogomet igra. E sad, kako će to funkcionirati, vidjet ćemo kad dođu ozbiljnije utakmice."

Nastavio je Jurčević monolog...

"Europa je Europa, ali u SuperSport HNL-u uskoro kreće utrka u kojoj će Dinamo hvatati 7 bodova zaostatka za Rijekom i Hajdukom. Nije to ništa novo, ali je dobro što Fabio Cannavaro inzistira na takvom načinu igre s jednim do dva dodira lopte, presingom itd, dinamikom, trkom. To je neka osnova modernog nogometa. Fabio Cannavaro ima dobre ideje i dvije bonus utakmice u Ligi prvaka protiv Arsenala i Milana, što god se napravi i ako napravi senzaciju to će biti nešto fenomenalno, iako im je fokus na SuperSport HNL-u, to je za Dinamo najbitnije, ne samo zbog statiskike nego i zbog ulaska u Ligu prvaka i 30 do 40 milijuna eura."

Vratio se Josip Mišić, ključni zadnji vezni koji je nedostajao Dinamu.

"To je jedan pokazatelj da kad netko nedostaje vidi se koliko je važan za momčad. Sjećam se utakmica u kojima je Mišić bio bez nekih velikih razloga kritiziran, kad Dinamo nije najbolje izgledao, ali po meni je to strahovito važan nogometaš za igru Dinama. On je jedan playmaker koji otvara igru, daje ton i ritam igri, koji zna kad treba stati na loptu, kad treba odigrato dugu loptu, dijagonalu, sigurno je jedan važan igrač na jednoj ključnoj poziciji. Jer, nema takvog profila igrača za njega kao zamjenu, a sad je upitno kakvo je njegovo trenutno fizička i ova druga priprema, zbog duge pauze, a koliko se sjećam nije baš igrao na pripremnim utakmicama", objašnjava popularni Jura.

Nikola Jurčević jedan je od najzahvalnijih sugovornika kojeg novinar može imati.

Teophilea Catherina neće biti protiv Arsenala, a njega se zna kritizirati isto jer nekako kad ne igra dobro onda je stvarno loš, ali isto tako kad je na nivou, onda briljira. To je igrač kod kojeg nekako nema sredine. Ili je full dobar ili je kriminalan. Igra osjetljivu poziciju u obrani gdje su pogreške dosta vidljive, ali i skupe.

"S obzirom koliko je godina u Dinamu on je jedan od bitnijih nogometaša Dinama u smislu osvojenih naslova i uspješnog igranja u Europi. Uz njega su se uspješno razvijali i ostali Dinamovi stoperi, na kraju krajeva radili i prave transfere. Naravno da i on dolazi u godine kad mu možda neke stvari, kad nije kao prije, ali još uvijek je on igrač koji sa svojom pojavom na terenu, rutinom, jako puno znači. Po meni, on je igrač koji je strahovito važan u Dinamovim uspjesima. Sjetite se samo da kad je bio otpisan, da se vratio i Dinamo je osvojio naslov prvaka i što sve ne. Vidjet ćemo kako će Dinamo protiv Arsenala izgledati s drugim nekim stoperom koji će dobiti priliku, hoće li to biti Mmaee koji je dobio novu šansu. Ne može biti veći i teži ispit za obrambene igrače Dinama nego protiv Arsenala".

Brune Petkovića mjesecima nema, dugo nije u pogonu. Čudi li vas to? Pomalo misterij, ili nije?

"Ma ne čudi me niti mislim da je to nekakvi misterij. Znam kakvu ozljedu vuće, imao sam svojedobno kao igrač sličnih problema s tom pubičnom kosti, to je jedna vrlo nezgodna upala koja se dosta teško rješava. Pokušava se to i s tabletama, injekcijama, danas sa svim mogućim drugim metodama jer je medicina napredovala. Znate, u nekom trenutku se igraču učini da mu je bolje, pa na kraju kad ponovno proba ponovno mu se javi problem, bolovi, nažalost to je jedna vrlo neugodna ozljeda gdje je jednostavno vrlo teško znati kad će igrač ponovno biti u formi, kad će se vratiti na teren i kažem, vrlo je teško to procijeniti i znati za razliku od drugih povreda gdje se odmah zna otprilike kad će se vratiti na teren, da li je to istegnuti mišić, da li su ligamenti, pa igrača nema po dva tjedna ili su tri mjeseca ili šesto do osam mjeseci kod ligamenata. Ovo je situacija gdje je vrlo teško znati kad će se to povući i nadam se da će se to konačno smiriti. Bruno Petković je najvažniji igrač Dinama u ofenzivnom dijelu.

Noa Mikić, što znate o igraču kojeg želi i Hajduk i oko kojeg se u Dinamu sastanči hoće ostati, neće. kako će se raditi na njemu u obliku napretka itd?

"Čitao sam o tome, ali ne znam ga baš predobro. Čitao sam dosta da se radi o talentiranom nogometašu. Ne mogu to nešto previše komentirati, ne znam baš detalje što je istina, što nije. Pretpostavljam da će se na kraju dogovoriti i da je za njega samog najbolji ostanak u Dinamu za njegov igrački razvoj, što se pokazalo i kod prijašnih velikih talenata. Bilo da se radi prvo o posudbi, a nakon toga standardno igranje u Dinamo koju godinu, pa očekujem da će tako i kod njega biti njegov put, ali to je do njega i onog koji mu vodi karijeru".

I za kraj, kako Jurčević komentira novo napadačko pojačanje Dinama Wilfrieda Kangu? Potpisao je višegodišnji ugovor, a došao je kao igrač berlinske Herthe, pri čemu je jesenski dio aktualne sezone proveo na posudbi u Cardiff Cityju.

"Ne znam puno, samo iz novina. Vidim da je u prvenstvima Švicarske i Belgije bio jako dobar, a na ovim zadnjim stanicama nije baš bio uspješan. Mislim da bi za HNL Dinamu mogao biti dobro pojačanje", zaključio je Nikola Jurčević.

