Dobre vijesti pred dvoboj na Maksimiru: Borussia za pobjedu u gostima ne zna više od dva mjeseca

Sljedeći protivnik zagrebačkog Dinama u Ligi prvaka bit će prošlosezonski finalist istog natjecanja Borussia Dortmund. Bolji je u tom finalu ipak bio madridski Real koji je s 2:0 slavio protiv momčadi koju je vodio Edin Terzić, a golove su zabijali Vinícius Júnior i Dani Carvajal. Terzić je na ljeto napustio Borussiju, a posao je preuzeo 36-godišnji Turčin i bivši igrač kluba Nuri Şahin. Dinamo i Borussia sastat će se na Maksimiru u srijedu od 21 sat.

On je dosad odradio 17 utakmica na klupi njemačkog diva i u njima ostvario 10 pobjeda, šest poraza i jedan remi. Momčad trenutačno zauzima peto mjesto u Bundesligi dok u Ligi prvaka trenutačno stoje mnogo bolje. U najelitnijem svjetskom klupskom natjecanja zauzimaju odlično sedmo mjesto s tri pobjede i jednim porazom u četiri utakmice. Izgubili su samo od Reala, u uzvratu prošlosezonskog finala s 5:2, a slavili su protiv Club Bruggea, Celtica i Sturma.

Na domaćem planu nisu ni približno toliko dobri. U 11 kola njemačkog prvenstva upisali su već četiri poraza, a za liderom Bayernom zaostaju već 10 bodova. Ono što ih posebno može smetati jest što Borussia u Bundesligi gubi od redom, objektivno, slabijih momčadi. U pretprošlom kolu izgubili su u gostima kod Mainza s 3:1, prije toga također na gostovanju, ali ovaj puta kod Augsburga našeg Nediljka Labrovića gdje su poraženi s 2:1, a istim rezultatom, opet na gostujućem terenu za Borussiju, svladao ih je Union Berlin. Pravi debakl doživjeli su u četvrtom kolu kad su gostovali kod Stuttgarta gdje ih je domaćin pregazio s čak 5:1.

Kada tom negativnom nizu pridodate i podatak da je jedini remi u prvenstvu Borussia odigrala protiv Werder Bremena, također na gostujućem terenu, i činjenicu da su u njemačkom kupu već ispali od Wolfsburga koji je, pogađate, također igrao kod kuće dolazite do vrlo zanimljivog podatka koji itekako igra u korist Modrih. Borussia Dortmund ove je sezone odigrala sedam gostujućih utakmica u kojima je ostvarila učinak od dvije pobjede, jednog remija i četiri poraza. Posljednja od te dvije pobjede stigla je u prvom kolu Lige prvaka protiv Bruggea 18. rujna, a prva još u kolovozu kada su u kupu svladali niželigaša Phönix Lübeck.

Najbolji igrač ove sezone zasigurno im je napadač Serhou Guirassy, on je dosad zabio devet golova u 13 utakmica dok mu je najbliži pratitelj Englez Jamie Bynoe-Gittens sa šest. Kada je samo Liga prvaka u pitanju, tom se dvojcu pridružuje i Karim Adeyemi, sva trojica postigla su po tri pogotka. Međutim, Adeyemi je sva tri pogotka postigao u 7:1 demoliranju Celtica u drugom kolu, a to mu je ujedno i posljednja utakmica u kojoj je nastupio prije ozljede. Još se ne zna kada će se njemački napadač vratiti u momčad, ali teško je očekivati da će to biti baš protiv Dinama u srijedu.

