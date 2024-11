Dinamo je protiv Rijeke odigrao još jednu slabu domaću utakmicu, gdje se u HNL-u izgubi Dinamo iz LP?

Dinamo je u subotnjem derbiju s Rijekom upisao slovima i brojkom, nula udaraca u okvir gola. Frapantan je to podatak zbog kojeg niti jedan navijač Dinama nije mogao lako zaspati nakon hladnog, kako na tribinama, tako i na terenu, derbija s Rijekom. Jedina pozitivna stvar u vezi te utakmice bila je ta što je Dinamo na kraju uzeo bod, a budimo realni, ni to nije zaslužio. Da nije bilo raspoloženog Zagorca na golu Dinama, Modri bi na megdan Hajduku u Split u nedjelju išli s pet bodova zaostatka za Splićanima i četiri za Riječanima.

Nakon 14 kola, momčad Nenada Bjelice ima (za Dinamove standarde samo) 50 % pobjeda u prvenstvu, a čak tri puta je aktualni hrvatski prvak gubio u domaćem prvenstvu. Nije to, naravno, razlog za paljenje crvenog alarma, ali neka pitanja se moraju postaviti. Mnogi navijači Dinama čudom se čude kako je moguće da Dinamo izdominira jedan Monaco na domaćem terenu i pobjeda mu izmigolji iz ruku u posljednjim minutama, Salzburg i Slovan u gostima i izgleda tako goropadno u elitnom nogometnom natjecanju protiv, listom, kvalitetnih protivnika, a onda dođe utakmica domaćeg prvenstva i goropadnost moćnog lava se svede na usplahirenost mačkice koja prima četiri gola od Osijeka na domaćem terenu, dolazi do boda u posljednjim trenutcima u Puli i Gorici i propustiti složiti više od jedne prilike protiv Rijeke doma?

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Odgovor, kao i obično, ne nameće se lako i zasigurno nije jednodimenzionalan. Nesreća je uvijek faktor, ali Dinamo se na to nema pravo žaliti, remiji s Rijekom i Istrom su više ličili na poraz dobrim dijelom utakmice, a eventualno bi se u teškom porazu od Osijeka Modri mogli žaliti na nesreću jer tamo su stvorili pri vodstvu 1:0 dvije dobre prilike i uz malo sreće, povećali bi svoju prednost i usmjerili vodu na svoj mlin. Bjelica će sigurno spomenuti, već i je, da su ozljede isto važan faktor pa je Dinamo već duže bez Petkovića, vjerojatno glavnog igrača, a pred Rijeku je otpao i Sučić, a Mišić bio daleko od 100%. Taj argument zasigurno stoji, ali kao velika Dinamova komparativna prednost nad konkurentima u HNL-u uvijek se spominje širina kadra i da je Dinamo u stanju u LP izvesti jednu 11-orku, a onda u HNL-u potpuno drugu, ali to nismo vidjeli. Bjelica bi ostavio isti kostur ekipe (Torrente, KTC, Mišić, Sučić, Baturina, Kulenović) i promijenio eventualno bekove i krila s obzirom na to da se u Ligi prvaka uglavnom odlučivao na opciju s tri stopera, a u HNL-u s dva. Indikativno je da su upravo stožerni igrači iz LP izgledali potpuno drukčije u utakmicama HNL- a. Dok bi Sučić i Baturina izgledali poput najboljih igrača svijeta u LP i i potpuno izluđivali Monaco, Slovan i Salzburg, a Kule izgledao bolje od Haalanda, u HNL-u gledali bi iste te igrače, ali točnije, samo isto prezime na dresu, a potpuno druge igrače na terenu. Igrači koji su nekoliko dana ranije u LP izgarali od želje i maltene jeli travu pred sobom, u HNL-u su izgledali potpuno anemično i bezvoljno. Je li to krivica njih ili trenera teško je razlučiti, ali moglo se vidjeti kako bi igrači koji su bili na klupi u LP, a startali u HNL-u igrali puno bolje i energičnije.

Najveća predonst, širina kadra, se ne koristi

Nameće se pitanje zašto ne onda staviti igrače koji žele biti na terenu i koji su željni dokazivanja. Zašto hvaliti mladost Kačavende, Stojkovića, Pavića i onda ih ne koristiti kada je očito da se prvotimci bore s umorom i manjkom motivacije. Stojković, Kačavenda pa i iskusniji Rog bi ulazili u paničnim situacijama tek 10-15 minuta prije kraja i onda uz preveliki pritisak na leđima tih igrača dobiješ samo kontraefekt i, vidjeli smo protiv Rijeke, puno pogrešaka i lošu utakmicu i od njih. Bjelica se mora dobro zapitati što želi igrati u domaćem prvenstvu jer njegov plan igre nije jasan. On se jasno vidi u utakmicama LP-a i tu Bjelica utakmicu postavi savršeno i ne može mu se niti zerica odbiti, ali u HNL-u je njegova taktika, najblaže rečeno, nedorečena. Nema te drskosti i preuzimanja rizika. Pogledajmo samo posljednju utakmicu Ligi prvaka i u HNL-u, Slovan u Bratislavi i Rijeka doma. U obje je Dinamo bio podjednaki favorit, početna postavka je bila gotovo identična, jedina promjena je bila što je umjesto ozlijeđenog Sučića protiv Rijeke započeo Ademi. Situacija na trenu ipak niti približno slična. Razigrani Dinamo koji je u Bratislavi dolazio s puno igrača u završnicu, koji je nadigrao Slovan, preuzeo puno rizika (što ga je, doduše, koštalo pogotka za 1:0) i došao do uvjerljive pobjede, protiv Rijeke nije izgledao niti približno tako. Krila nisu bila razigrana, Kulenović je bio izgubljen, Mišić vjerojatno zbog povrijede neprepoznatljiv, Baturina nezainteresiran, Ademi nije uspješno odglumio Sučića i nije dolazio u završnicu. Dinamu je protiv Rijeke falio taj rizik, nedostajala je drskost, ali i broj igrača u završnici. Riječanima je trebalo cijelo poluvrijeme da primijete da nisu u podređenom položaju na Maksimiru i kada su u drugom poluvremenu počeli ozbiljnije kucati na vrata Dinamove trećine, Zagorac je spasio Dinamo i donio mu nezasluženi bod. Isti igrači, ista postavka, naizgled isti plan, ali dvije potpuno različite utakmice na terenu.

Zašto je tomu tako ostaje pitanje na koje Bjelica mora pod hitno naći odgovor jer u suprotnom će teško doći do obrane naslova. Je li rješenje koristiti više svoju veliku prednost, širinu kadra? Je li vrijeme da se Kačavendi, Stojkoviću, Pavići ili Rogu da više povjerenja i počne ih se gurati od prve minute u HNL utakmicama? Je li vrijeme da Dinamo preuzme više rizika u utakmicama HNL-a? Može li se igrače koji u LP i reprezentaciji pršte od energije nekako motivirati da to isto rade i u HNL-u? Teško je odgovoriti jednostavno na ta pitanja, ali odgovori su potrebni vrlo brzo, Dinamo u srijedu čeka Borussija u LP, a u nedjelju veliki derbi u Splitu. Na neka od gore postavljenih pitanja Bjelica mora naći odgovore u roku od odmah jer u suprotnom bi se momčad Gennara Gattusa mogla još više odvojiti na tablici, a Bjeličin život na Dinamovoj klupi mogao postati iznimno neugodan, uspjehu u Ligi prvaka unatoč.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.

