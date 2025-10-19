Slika govori više od tisuću riječi: Izraz lica Dominika Livakovića na klupi Girone sve otkriva!

Slika doista ponekad govori više od tisuću riječi — posebno kada se radi o jednom od najboljih hrvatskih nogometaša posljednjih godina.

Dominik Livaković, standardni čuvar mreže hrvatske reprezentacije i junak sa Svjetskog prvenstva u Katru, prolazi kroz razdoblje koje bi se moglo nazvati najtežim otkako je napustio Dinamo.

Iako je dolazak u Gironu trebao predstavljati novi iskorak u karijeri, situacija se zakomplicirala. Hrvatski broj jedan već tjednima ne dobiva priliku među vratnicama. Tijekom posljednje reprezentativne pauze povela se rasprava o njegovom statusu u Španjolskoj, ali i o tome koliko bi neigranje moglo utjecati na njegovu formu uoči nastavka kvalifikacija i velikih natjecanja. U priču su se uključili i njegov menadžer Andy Bara, kao i Uprava kluba, pokušavajući smiriti tenzije.

No, utakmica protiv Barcelone ponovno je otvorila pitanja o njegovoj ulozi u momčadi. Girona je izgubila u sudačkoj nadoknadi, pogotkom Ronald Araúja, a kamere su u 67. minuti uhvatile Livakovića na klupi s pogledom koji govori više od bilo koje izjave. Snimku možete pogledati OVDJE

Iako se ne zna hoće li trener Girone uskoro vratiti povjerenje hrvatskom golmanu, jasno je da Livaković, poznat po mirnoći i profesionalnosti, neće odustati lako. Hrvatski navijači pak s nestrpljenjem čekaju dan kada će ga ponovno vidjeti, ne na klupi, nego tamo gdje i pripada među vratnicama.

