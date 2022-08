Za Dinamo je igrao od 1983. do 1995. godine i legenda je kluba. Nastupio je, prema podacima s interneta, u 507 utakmica za zagrebačke plave, od čega u preko 200 utakmica za Dinamo u 1. HNL. S Dinamom je osvojio i naslov prvaka Hrvatske u sezoni 1992./93.

Bio primjer pravog kapetana

Slavko Ištvanić u Maksimiru je bio primjer pravog kapetana. Čestit i pošten, za njega će jedan Miroslav Ćiro Blažević kazati kako je bio vođa kakvog svaki trener može samo poželjeti u svlačionici.

Slavko je sedmi igrač u povijesti po broju nastupa za Dinamo, klub za koji je svim srcem i bićem iskreno živio, uvijek davao sve od sebe. Tako je za zagrebačke plave, klub njegova života, zaigrao u Banjoj Luci dan nakon što mu je umrla prerano rođena curica, a četiri godine kasnije na travnjaku u finalu Kupa protiv Hajduka bio samo nekoliko sati nakon što je pokopao oca.

Da, to je bio Slavko Ištvanić. A 1994. godine zaigrao je majstor i protiv Rijeke i s dva slomljena rebra. Bio je baš nogometni zagrebački fakin. Nije napuštao svoje dečke kao kapetan, trudio se pokazivati im da misli na njih, kako je tu uz njih i da ih neće napustiti.

"Utakmica Dinama i Hajduka sama je po sebi od početka bila malo potrgana, s jedne i druge strane, bilo je ispitivanja na početku susreta. Sve u svemu, Hajduk je u prvom dijelu imao jednu šansu i polušansu kojima je zaprijetio Dinamo. Općenito gledajući, mislim da je Hajduk u prvom poluvremenu bio čak i malo bolji. Utakmica se prelomila sama po sebi i otišla na stranu Plavih nakon greške obrambenog igrača Hajduka. Kad je Dinamo zabio gol za 1-1, tu se dogodio preokret. Odmah je Dinamo zabio i drugi i susret je otišao na stranu Plavih. Nakon toga, Dinamo je bio puno bolji i dominantniji. Izmjene koje su napravljene donijele su preokret. I Oršić i Gojak su zabili golove", objašnjava nam Slavko Ištvanić.

'Dinamo nema prepoznatljivu igru'

Znači, Ante Čačić je pogodio s izmjenama?

"Je, pogodio je, ali ću se opet osvrnut na ono što su drugi komentirali, da mi jednostavno nije jasno da se tolike izmjene rade iz utakmice u utakmicu u redovima Dinama. Eto samo danas, ne igra Oršić, kao i neki drugi igrači koji su igrali u utorak, ključni za Dinamo i Dinamovu igru. Nije mi to stvarno jasno. Znam da Dinamo ima veliki roster igrača, ima sve ali kažem, da bi Dinamo dobio na kvaliteti, na igri prema naprijed, kompaktnosti, momčad mora imati neku prepoznatljivost i sedam-osam standardnih igrača. Danas je 5-6 igrača igralo koji nisu nastupili prošlog utorka u Ligi. Sve što je kod Dinama bilo dobro, bilo je u drugom dijelu".

Čačić je rotirao igrače zbog umora protiv Ludogoreca. Ima širinu koja mu jamči i dalje jaku momčad, omogućava i koja mu je pokriće za svoje poteze s tolikim izmjenama, promjenama u prvoj momčadi.

"Je, istina, ne kažem da nije, svaki trener ima svoju taktiku i metodu da bi nešto napravio. U ovom slučaju Dinamo ga ima i to je rezultat koji u ovom trenutku drži trenera. Sve drugo pada u vodu. Rezultat je taj koji drži trenera na životu. Međutim, Dinamo po meni nema igru. Ono što mi moramo raditi, što Dinamo mora raditi, je da mora stvarati šanse, mora imati igru prema naprijed, završnicu dobru. Dubinske lopte, ono što nedostaje da hrani Petkovića i Drmića. Znači, Dinamo iz drugog plana mora imati tu poziciju. Tri ili četiri kola prije kraja prvenstva izjavio sam da Dinamo nema igru i da mi jednostavno nije jasno da taj mali Tolić još u prvenstvu i euro utakmici nije dobio niti minutu. Po meni je on taj kreator igre koji bi mogao napraviti prevagu prema naprijed. To je ono što ja zamjeram treneru Čačiću, a sve ovo drugo drži rezultati. Nadam se da će sve drugo i doći, ali moraju igrači koji su iznijeli neki teret u prošloj sezoni dobiti priliku".

'Rezultat drži trenera'

Zagrebačka publika uvijek je bila dosta zahtjevna. Evo, i sad kad pričamo o pobjedi nad Hajdukom 4-1, u susretu u kojem su Plavi zabili 4 gola u drugom dijelu, spominje se loša igra.

"Sad bi, ono, neki kazali da Čačića mazi rezultat. To je najbitnije. Rezultat drži trenera, kao što sam već ranije rekao. Nadam se da će Dinamo kroz određeni period, kako će vrijeme prolaziti, da će imati igru i rezultat i dalje. ali pribojavam se malo. Otpočetka u prvenstvu i sad, mi kad gledamo utakmice i sve ono ostalo, možda je jedino Dinamo dobro otvorio i završio susret u Koprivnici protiv Slaven Belupa. S drugim klubovima se Dinamo mučio. Eto Varaždin, ili ne znam, Dinamo vodi 3-2 Ludogorec, a nema igru pritom. Bugari su nam s dva igrača manje stvarali pritisak u drugom dijelu. Danas Dinama u prvom dijelu nije bilo, nema nas, tražili smo se i nismo imali loptu prema naprijed. Nije bilo niti jednog igrača za kojeg bi mogli kazati da je odskočio, da je u formi. Mene brine forma igrača", govori nam Slavko Ištvanić i nastavlja:

"Plavi su na bljeskove protiv Ludogoreca u prvom i drugom poluvremenu zabili golove, znači na bljeskove pojedinaca, ali kompletno Dinamo nema prepoznatljivu igru. Nemamo to da možemo mijenjati igru, kad je loš rezultat, da Dinamo može promijeniti sustav, da se može okrenuti igru prema naprijed, da Dinamo može napadati. Dinamo to nema. Znači, Dinamo vodi 3-2, igramo prema naprijed, a momčadi čitav stadion zviždi i viče igrajte, a vodimo 3-2. Znači, Ludogorecu trebaju još dva gola a produžetak, Dinamu jedan za potop suparnika i hajde, na kraju su Hvala Bogu zabili taj 4 gol. Uvijek strepimo. Mi kao bivši igrači i navijači sad, strastveni, naravno da želimo da Dinamo, uz rezultat koji ga mazi, ima i dobru igru. Dinamo ima protivnika u play-offu momčad koja dobila 5-0 i koja nije za podcijeniti, a mi još stvaramo igru, tražimo se. Sad dolaze ozbiljne utakmice."

'Pralija je bio odličan igrač, opasan, kapetan Hajduka'

I na kraju razgovora Slavku Ištvaniću smo prenijeli Pralijine riječi o njemu...

"Ma Pralija je bio odličan igrač, opasan igrač, igrao sam protiv njega. Bio je kapetan Hajduka i mislim da je veliki obol dao Bijelima, klubu kao takvom. I ovom prilikom ga pozdravljam i od svega srca mu želim sve najbolje u životu, njemu i njegovog obitelji".