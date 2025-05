Ruben Van Gucht, suprug Blanke Vlašić, otkrio detalje raspada braka: 'Osjetio sam iskušenje'

Ruben Van Gucht, suprug slavne hrvatske atletičarke Blanke Vlašić, ponovno je izazvao interes javnosti iskrenim istupom o svom prijašnjem braku i razlozima za njegov kraj. U razgovoru za belgijski Het Laatste Nieuws, Ruben se osvrnuo na razvod od prve supruge Laurence Van Tongerloo, s kojom je bio u braku od 2014. do 2021. godine.

Otvoreno je priznao da je do raspada veze došlo zbog nevjere. "U jednom trenutku osjetio sam iskušenje. Bio sam svjestan da riskiram sve što imam, ali nisam mogao nastaviti živjeti laž", rekao je Van Gucht. Dodao je da nije želio održavati fasadu skladnog odnosa, znajući da bi dugotrajna obmana mogla dovesti do još veće boli. "Ne možeš godinama glumiti da je sve u redu, a onda, kad se sve raspadne, potpuno slomiš osobu koja to nije ni naslućivala. To nisam želio", objasnio je.

Naglasio je kako mu je bilo važno postupiti iskreno prema Laurence, kao što to, kako kaže, čini i danas prema Blanki. "Morao sam biti pošten. Prvo prema sebi, a zatim i prema njoj", zaključio je.

Podsjetimo, javnost je već ranije ostala zatečena kada je Van Gucht otkrio da s Blankom ima otvoreni brak. Nedavno se ponovno našao pod svjetlima reflektora nakon što je belgijska spisateljica Charlotte van Looy objavila njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama i izjavila da su u vezi već šest godina te zajedno žive četiri.

Brak Rubena i Blanke od početka je bio pod povećalom. Hrvatska atletičarka je u svibnju 2022. na Instagramu otkrila da se udala za belgijskog novinara i da čekaju dijete. Na njezin 39. rođendan, šest mjeseci nakon vjenčanja, par je dobio sina kojeg su nazvali Mond.

