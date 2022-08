Javio nam se iz Ludbrega gdje se nalazi s mladom hrvatskom U-17 reprezentacijom na pripremama uoči nastupa na međunarodnom turniru Telki kup u okolici Budimpešte, od 16. do 20. kolovoza.

Pomoćnik Jarniju na U-17 klupi

Nenad Pralija pomoćnik je novom izborniku Robertu Jarniju. Samo za Net.hr javio se kako bi podijelio dojmove u svijetu Bilih o igri Hajduka protiv Dinama danas na Maksimiru.

Nogometaši Dinama s uvjerljivih su 4-1 svladali Hajduk u 100. dvoboju ove dvije momčadi u Hrvatskoj nogometnoj ligi, koja je u subotu odigrana pred 14.000 gledatelja na stadionu Maksimir.

"Teško je to sad sve i objasniti. Dinamo je i u prvom poluvremenu bio bolji, imao neke šanse i sve to. Međutim, Hajduk je u 46. dao pogodak, u najboljem trenutku i smatram da su Bijeli mogli odgovoriti Dinamovoj agresiji. Dinamo je danas bio agresivniji, puno kompaktniji i agresivniji su bili. Ne znam što se dogodilo Hajduku... Ante Čačić napravio je izmjene i koga je ubacio dao je gol, a Hajduk ih je napravio. E sad, je li to razlog da je Dinamo dao 4 gola ili nije, ne mogu u to ulaziti", govori nam Nenad Pralija koji je za Hajduk igrao u dva mandata. Od 1993. do 1996., kad je nastupio u bilom dresu u 84 susreta uz 32 pogotka.

'Kalkuliralo se'

U drugom mandatu, Pralija je za Hajduk igrao od 2003. do 2005. uz 30 nastupa i 5 golova. Nogometnu 1996. završio je kao najbolji strijelac kluba, sa 17 pogodaka u 26 utakmica. Svoje prve dvije sezone u Hajduku okitio je naslovom hajdučkog srca.

"Normalno da se malo i kalkuliralo. Igrali su i Hajduk i Dinamo Europu, igra se na dva fronta i svatko je malo kalkulirao. To je do trenera, kako on na treningu osjeti tko je spremniji, potentniji. Mislim da je Valdas Dambrauskas napravio OK momčad, ali evo, ispostavilo se da je pogriješio."

Je li došao do izražaja u ovoj utakmici ipak tanji roster Hajduka u odnosu na Dinamo, odnosno da li je širina Plavih odlučila pobjednika?

"Tanji roster... I Hajduk ima roster, ali sve vam to ovisi o kvaliteti. Ako ti imaš 18 igrača, ako si ti zadovoljan i svi su dobri, ne treba ti 30 igrača. Bitna je kvaliteta igrača. Danas se pokazalo da je jedan mali Martin Baturina pokazao da mi u hrvatskom nogometu stvarno imamo ekstra talente. I Biuk je odigrao odlično, nije dao gol. Da ga je dao, bio bi i on tu. Dobra je stvar što Hrvatska ima svoje igrače, da ne treba puno kupovati sa strane".

'Nema se u nogometu, u sportu, vrimena gledati tko je kriv, a tko nije'

Što se dogodilo u igri Hajduka, tko je 'krivac', odnosno što je ili tko je kumova(l)o potopu Bijelih na Maksimiru u drugom dijelu?

"Ne mogu govoriti tko je kriv, nikog ne želim optuživati, međutim sigurno da ovaj poraz boli. To je normalna stvar. Nema se u nogometu, u sportu, vrimena gledati tko je kriv, a tko nije. Hajduk čeka jedna teška utakmica protiv Villarreala u play-offu Konferencijske lige. Danas je Villarreal dobio u gostima Valladolid 3-0. Znači, mislim da Bijeli imaju ozbiljnu utakmicu i trebaju se pripremiti. Što prije zaboraviti ovu utakmicu. Iako, teško je to zaboraviti. Nije to jednostavno priko noći, Igrao sam te derbije, gubio od Dinama, nije to lako."

'Slavko Ištvanić je fenomenalan igrač'

Na završetku razgovora napomenuli smo Nenadu Praliji da u Svijetu Plavih imamo Slavka Ištvanića. Dvije godine njih dvojica igrali su u Prvoj hrvatskoj ligi jedan protiv drugoga, naravno svatko za svoj klub u najvećem derbiju hrvatskog sporta.

"Slavko Ištvanić je fenomenalan igrač. Ja ga iznimno cijenim i poštujem. Derbi je kao i svaki derbi, ali poslije utakmice smo uvijek bili korektni jedan prema drugom. Kad budete razgovarali s njim, puno mi ga pozdravite".