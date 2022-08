Nogometaši Dinama s uvjerljivih su 4-1 svladali Hajduk u stotom dvoboju ove dvije momčadi u Hrvatskoj nogometnoj ligi, koja je u subotu odigrana pred 14.000 gledatelja na stadionu Maksimir.

Hajduk je poveo golom u posljednjoj minuti prvog poluvremena kad je Jani Atanasov s više od 25 metara pogodio gornji desni kut Dinamovog gola. Izjednačujući pogodak za Dinamo postigao je Martin Baturina u 61. minuti preciznim udarcem sa 16 metara. Samo tri minute poslije preokret i vodstvo Dinamu donio je Arijan Ademi pogotkom glavom. U 84. minuti za 3-1 Dinama pogodio je Amer Gojak. Konačnih 4-1 u prvoj minuti sučevog dodatka postavio je Mislav Oršić.

"Bolan poraz, razočarali smo navijače. Igrali smo s trojicom igrača u zadnjoj liniji, sali to nije ništa novo. To smo trenirali. Ne bih rekao da je problem u sistemu. Nismo se uspjeli nametnuti na terenu. Kažnjeni smo u deset minuta, to nam se ne smije događati. Napravili smo nekoliko rotacija, ali ne smijemo izgubiti na ovaj način. Početak je sezone i ovo nije tragično, ali sigurno nije lijepo", rekao je nakon utkmice trener Hajduka Valdas Dambrauskas, a strateg Dinama Ante Čačić je poručio:

"Najvažnije je da smo odigrali jako dobru utakmicu. Hvala mojim igračima, imali smo odličnu podršku s tribina. Vjerovao sam i nakon prvog poluvremena, rekao sam igračima da igramo dobro i samo tako nastavimo. Hajduk je iskoristio jedan sjajan udarac. Imali su još jednu priliku. Rekao sam igračima u svlačionici da igramo dobro i da ćemo biti najbolji kada to bude najpotrebnije. Derbije uvijek može riješiti pojedinac. Većina igrača je bila raspoložena, dobro nam je lopta išla, stiskali smo...