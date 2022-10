'No one likes us, we don't care' / Slaven Bilić teško poražen na najopasnijem gostovanju u Engleskoj: Oni su strah i trepet svima

U susretu 16. kola engleskog Championshipa momčad Watforda, koju vodi hrvatski stručnjak Slaven Bilić, u srijedu navečer je poražena 0-3 na gostovanju kod Millwalla. Inače, stadion The Den za mnoge u Engleskoj je najopasnije gostovanje, jer na tom stadionu i u tom dijelu Londona vladaju zloglasni Millwall Bushwackers, notorna navijačko-huliganska banda koja je poznata po brojnim teškim incidentima. Njihov moto je "No one likes us, we don't care". Točnije, generalno ime navijača Millwalla je F-Troop, ali Bushwackersi su dio te grupe. Tijekom 80-tih prošlog stoljeća žarili su i palili huliganskim stazama u Engleskoj i bili strah i trepet svima. Bili i ostali, jer Millwallovi huligani smatraju se za možda i najgore u Engleskoj i dalje, a The Den za zeznuto gostovanje i za igrače i navijače suparničkih klubova. Što se tiče samog dvoboja, bio je to peti susret bivšeg hrvatskog izbornika na klupi Watforda i treći poraz uz dvije pobjede. Debitirao je Nane gostujućom pobjedom kod Stoke Cityja (4-0), potom je spojio dva poraza od Swansea Cityja (1-2) i Blackpoola (1-3), dobio Norwich City (2-1), a sada izgubio od Millwalla (0-3). Sve je praktički bilo gotovo u prvih pola sata tijekom kojih je domaćin zabio sva tri gola. Junak susreta bio je trostruki strijelac Tom Bradshaw (8, 26, 33). Millwall je ovom pobjedom napredovao sa 15. na osmu poziciju sa 23 boda, dok je Watford pao za dva mjesta i sada je na 15. poziciji sa 20 bodova, šest više od zone ispadanja. Na vrhu su QPR i Blackburn sa po 27 bodova.