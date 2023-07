Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić javno je demantirao da je jedan od kandidata za preuzimanje nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a kasnije su turski mediji mislili da će on postati trener njihovog prvoligaša Adane Demirspor.

"Nije me nitko zvao, a i da me zvao, ne bih mogao prihvatiti jer imam neke druge planove. Godi mi što me se spominje. To je uvijek lijepo, ali imam druge planove", odgovorio je Bilić na pitanje o preuzimanju reprezentacije BiH, a ubrzo nakon toga turski novinar Salim Manav objavio je da je on na korak do preuzimanja Adane Demirspor.

Posao u Adani je na kraju dobio Patrick Kluivert, a za Bilića se pojavila nova opcija. Kako piše Alan Nixon, novinar engleskog The Suna, Bilić je kandidat za posao u Sheffield Wednesdayu i već je obavio razgovor krajem prošlog tjedna s upravom kluba.

Ako navodi The Suna ispadnu točni, ovaj kultni engleski klub koji se plasirao iz treće u drugu englesku ligu, dovest će hrvatskog stručnjaka. To će mu biti četvrti engleski klub nakon West Bromwich Albiona, West Ham Uniteda i Watforda.