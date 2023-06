Izvršni odbora NS- a BiH donio je odluku o smjeni Faruka Hadžibegića nakon katastrofalnog starta u kvalifikacije za EURO u Njemačkoj. Našao se na udaru žestokih kritika zbog katastrofalnih učinaka njegovih igrača u dosadašnjem tijeku kvalifikacija za predstojeće europsko prvenstvo u Njemačkoj i sada je ostao bez posla.

Odmah nakon potvrde da je Hadžibegić smijenjen, počelo se nagađati tko bi mogao biti njegov nasljednik i ubrzo se među kandidatima pojavilo i ime bivšeg hrvatskog izbornika Slavena Bilića, koji je bez angažmana od ožujka kada se rastao s engleskim drugoligašem Watfordom.

Bilić se u gotovo svim BIH medijima nalazio na popisu mogućih kandidata te je uz Mladena Krstajića, Mersada Selimbegovića, Mehu Kodru i Miroslava Đukića, on sigurno trener s najvećim renomeom, no sve je ostalo samo na špekulacijama.

Bilić je, naime, javno demantirao da je jedan od kandidata za preuzimanje bosanskohercegovačke reprezentacije.

"Nije me nitko zvao, a i da me zvao, ne bih mogao prihvatiti jer imam neke druge planove. Godi mi što me se spominje. To je uvijek lijepo, ali imam druge planove", izjavio je Bilić za Dnevni Avaz. Tom je izjavom razočarao dobar dio bosanskohercegovačke javnosti koja je upravo njega željela kao novog izbornika.

