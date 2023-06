Trener engleskog i europskog prvaka Manchester Cityja Pep Guardiola odgovarao je na pitanja novinara, a jedno od njih bolo je i hoće li u svoj klub probati dovesti francuskog superstara Kyliana Mbappea, za kojega se pretpostavlja da će 2024. kao slobodan igrač napustiti pariški klub.

Mbappe je, naime, navodno odlučio da ne želi aktivirati klauzulu u ugovoru kojom bi produžio ugovor s PSG-om do 2025. pa ga vlasnici namjeravavaju prodati ovoga ljeta da ga sljedećega ne bi pustili potpuno besplatno.

"Mbappe neće potpisati za nas, neće se pridružiti Manchester Cityju. Svi vi znate kamo on želi otići", rekao je Guardiola i aludirao na Real Madrid, kojemu je Mbappe bio jako blizu 2022., no u zadnji tren transfer je propao i on je produžio ugovor s PSG-om.

Ide u Real, ali ne sada?

To da Mbappe želi u Real već je dugo poznato, no ne vjeruje se da će mu se ta želja ispuniti već ovoga ljeta jer "Kraljevi" na njega ne namjeravaju trošiti veliki novac, kada znaju da bi ga 2024. mogli dobiti potpuno besplatno.

To je prošloga tjedna potvrdio i Realov predsjednik Florentino Perez koji je rekao da će Mbappe doći u "Kraljevski klub", ali ne ove godine.