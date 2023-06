Kylian Mbappé (24) je prošloga ljeta odbio Real Madrid i potpisao novi ugovor s PSG-om, do 2025. godine, ali pitanje je hoće li do tada ostati na Parku prinčeva.

U tom ugovoru, naime, postoji klauzula po kojoj Mbappe sam odlučuje hoće li ugovor raskinuti 2024. godine ili će ostati još jednu sezonu, do ljeta 2025.

Ugledni francuski list L'Equipe je prije nekoliko tjedana objavio da je Kylian odlučio ostati samo do sljedećeg ljeta kako bi si ostavio otvorene opcije oko nastavka karijere, a sada su francuski mediji objavili da je on klupskim čelnicima poslao pismo u kojemu ih obavještava o toj svojoj odluci.

Morat će ga prodati?

To je izazvalo šok u PSG-u pa će sada razmišljati o njegovoj prodaji, kako bi na njemu uspjeli zaraditi solidnu odštetu.

A što se tiče kluba u kojem bi mogao nastaviti karijeru, jedan je favorit i Mbappeova velika želja - Real Madrid, kojemu je bio jako blizu u ljeto 2022., no tada je odbio njihovu ponudu i produžio s PSG-om. No, ne vjeruje se da će se to dogoditi ovoga ljeta jer "Kraljevi" na njega ne namjeravaju trošiti veliki novac, kada znaju da bi ga 2024. mogli dobiti potpuno besplatno.