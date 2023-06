Izvršni odbora NS- a BiH donio je odluku o smjeni Faruka Hadžibegića nakon katastrofalnog starta u kvalifikacije za EURO u Njemačkoj.

Našao se na udaru žestokih kritika zbog katastrofalnih učinaka njegovih igrača u dosadašnjem tijeku kvalifikacija za predstojeće europsko prvenstvo u Njemačkoj i sada je ostao bez posla.

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić u gotovo svim BIH medijima nalazi se na popisu mogućih kandidata te je uz Mladena Krstajića, Mersada Selimbegovića, Mehu Kodru i Miroslava Đukića, on sigurno trener s najvećim renoeom, iako nema potvrde da pregovara sa NS BIH.

'To smo i zaslužili'

Reprezentacija BiH poražena je u utorak u Zenici rezultatom 0-2 od Luksemburga. Bilo je to veliko iznenađenje jer je BiH do sada redovito pobjeđivala Luksemburžane i to bez poteškoća.

"Kako smo igrali, tako smo i zaslužili", bio je komentar najboljeg bosanskohercegovačkog igrača Edina Džeke. Ovo je već treći uzastopni poraz kojega su pretrpjeli najbolji nogometaši BiH, a još je gore to što u tim utakmicama nisu postigli niti jedan gol.

U prva četiri kola kvalifikacija od mogućih 12 sakupili su tek tri boda. Sada su im za plasman na europsko prvenstvo ostale samo teorijske šanse koje će tražiti u rujnu kada ih čeka nastavak kvalifikacija u utakmicama protiv Lihtenštajna i Islanda.