Nogometna reprezentacija Luksemburga priredila je iznenađenje pobijedivši u susretu 4. kola skupine J kvalifikacija za EURO 2024. u Zenici Bosnu i Hercegovinu sa 2-0.

Yvandro Borges Sanches je već u četvrtoj minuti doveo goste u vodstvo. Amir Hadžiahmetović je u 56. minuti mogao izjednačiti, ali nije realizirao jedanaesterac, a dodatan šok je uslijedio u 74. minuti kada je napadač Wigana Danel Sinani zabio za 2-0. BiH je pružila očajnu igru, a glavne vedete Edin Džeko i Miralem Pjanić su bile nevidljive. Bio je to već treći poraz BiH vrste u prva četiri kola nakon poraza od Slovačke (0-2) i Portugala (0-3).

Nakon utakmice izbornik BiH Faruk Hadžibegić krivnju je prebacio na svoje igrače, iako mediji i navijači okrivljuju upravo njega.

"Kako je moguće da nismo mogli postići niti jedan gol u utakmicama protiv Slovačke, Portugala i Luksemburga. Što i kako dalje?" pitali su novinari izbornika BiH, a on im je ponudio prilično detaljan odgovor.

"Nadam se da ste vidjeli da smo imali prilike da na svim tim utakmicama da zabijemo golove. I večeras ste vidjeli kakve smo golove primili pa promašili penal. Ima li rješenja? Iskreno, ne znam. Jesmo li trebali mijenjati Džeku ili Demirovića koji su promašili te šanse? Puno bi gore bilo da nismo imali nikakve prilike. Mi imamo problem i to nekada hoćete, a nekada nećete čuti", rekao je Hadžibegić pa dodao:

"Da smo dali gol, sve bi bilo drugačije, uzimam na sebe svu odgovornost, ali pogledajte imamo li igrača koji igra 90 minuta u klubu. To je samo Džeko. Nama je problem ritam i to stalno govorim. I danas smo jedva sastavili ekipu jer ima igrača koji kažu da ne mogu igrati. Nemojte da živimo od rezultata do rezultata. Ako hoćemo napredovati, moramo negdje biti lucidniji i logičniji u analizama. Ne mogu ni ja pobijediti u Formuli 1 sa Spačekom", zaključio je Hadžibegić,