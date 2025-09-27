Slaven Bilić 'izvisio'! BBC: 'West Ham je već pronašao drugog trenera'

West Ham će imenovati bivšeg trenera Nottingham Foresta Nuna Espirita Santa nakon što je otpustio glavnog trenera Grahama Pottera, piše BBC.

Iako se očekivalo kako će se na klupu West Hama vratiti Slaven Bilić, od toga ipak neće biti ništa. Očekuje se da će Portugalac Nuno biti na mjestu prije utakmice protiv Evertona u ponedjeljak, rekavši da je imao pozitivne razgovore s upravom West Hama.

Potter je otpušten u subotu ujutro nakon samo osam mjeseci, a klub se mučio na 19. mjestu u Premier ligi. Hammersi su pod Englezom osvojili samo tri boda iz prvih pet utakmica Premier lige.

Klub iz istočnog Londona rekao je da "vjeruje da je promjena potrebna kako bi se što prije poboljšala pozicija momčadi u Premier ligi". Dodali su: "Rezultati i nastupi tijekom druge polovice prošle sezone i početka sezone 2025.-26. nisu ispunili očekivanja."

Espirito Santo ima bogato iskustvo u engleskom nogometu, a još do prije dva i pol tjedna vodio je Nottingham Forest. Od 2017. do 2021. trenirao je Wolvese, da bi potom četiri mjeseca bio trener Tottenhama. Nottingham je preuzeo u prosincu 2023., a prošle sezone ga je doveo do sedmog mjesta i plasmana u Europa ligu. U karijeri je Espirito Santo trenirao i Rio Ave, Valenciju, Porto i Al-Ittihad.

