TIJEK SUSRETA

Slaven Belupo-Dinamo

0:2

SLAVEN BELUPO: Sušak - Bosec, Boras, Božić, Martinaga - Agbekpornu, Liber - Mioč, Šakota, Hoxha - Štrkalj

DINAMO: Nevistić - Moharrami, Theophile-Catherine, Perić, Perković - Sučić, Mišić - Kaneko, Halilović, Vidović - Petković

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stigli su sastavi za dvoboj, Martina Baturine nema niti na klupi, a priliku u prvih 11 dobio je Tibor Halilović. Baturinu je uhvatila viroza, a iako je Danijel Zagorac bio najavljen među vratnicama, ozlijedio se na zagrijavanju i umjesto njega je na terenu Ivan Nevistić.

Nakon početnog ispitivanja snaga, Tomislav Štrkalj je dobio loptu u prostor, prešao Nevistića i pogodio na prazna vrata, ali suđeno je zaleđe. Bruno Petković je potom pucao glavom pored vrata, isto kao i Vidović nogom par minuta kasnije. Nešto prije dvadesete minute Petković je opet glavom pokušao zabiti, obranio je to Sušak, a nakon nekoliko minuta je Kaneko sjajno ubacio i treća je bila sreća za Petkovićevu glavu u Koprivnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do kraja prvog dijela nije bilo većih uzbuđenja. Prvi žuti karton na susretu je početkom drugog dijela dobio Marko Martinaga nakon povlačenja Kaneka. Sučić je sjajno opalio s vrha šesnaesterca, a Sušak odličnom paradom to izbacio preko gola. Domaćini su potom zaprijetili preko Agbekpornua, no njegov udarac odlazi preko gola.

Tri promjene napravio je Jakirović početkom drugog dijela. Izašli Theophile-Catherine, Halilović i Vidović, a ušli Ademi, Šutalo i Špikić. Hoxha je ispremiješao branu Dinama i puknuo preko vrata u 76. minuti. Japanac Kaneko je fenomenalno prošao po desnoj strani svog čuvara i ubacio na glavu Špikića, koji nije imao problem realizirati priliku u 80. minuti. Sučić je koji napad kasnije opet sjajno pucao, ali još jednom odlično brani Sušak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostao je sam kao duh Hoxha u petercu Dinama, ali pucao je glavom iz velike prilike preko vrata. Filip Krušelj nedugo je nakon što je ušau i igru imao dobru priliku, koju mu je Nevistić obranio. Dinamo je slavio na gostovanju prvi put nakon 24. rujna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NAJAVA

Dinamo u ponedjeljak od 17 sati gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa u utakmici u kojoj jednostavno nemaju pravo na kiks. Iza Plavih su dvije uzastopne pobjede, i to u derbiju HNL-a protiv Osijeka, pa protiv kod Astane u Konferencijskog ligi.

Trener Sergej Jakirović u ovom dvoboju ne može računati na Denija Jurića i Josipa Drmića, dok su pod velikim upitnikom Stefan Ristovski i Marko Bulat.

"Obojica osjećaju posljedice udaraca sa zadnje utakmice pa bih, na upit o njihovu nastupu, više rekao 'ne' nego 'da'", poručio je Jakirović i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Naravno da smo dobro, dugo nismo imali dvije vezane pobjede. Derbi s Osijekom i utakmica s Astanom su bili iznimno važni. Svaka pobjeda diže samopouzdanje, ali svjesni smo da imamo prostora za napredak u našoj igri. Analizirajući odigrano, moramo pokušati ispraviti pogreške u utakmicama koje dolaze”, rekao je trener ‘Modrih’.

Poručio je da znaju što ih čeka u Koprivnici. “Nadam se da su se svi momci dobro regenerirali, danas imamo zadnji trening, pa ćemo vidjeti s kime računamo. Moramo se prilagoditi, dvanaesti je mjesec i minusi su normalni, imamo i nekoliko viroznih igrača”, istaknuo je.

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte na Voyo i RTL Kockici. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj počinje 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka.