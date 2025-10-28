Skupo ga koštalo obiteljsko nasilje. Legendi Bayerna navijači poručili: 'Od*ebi!'

Legendarni branič Bayerna Münchena Jérôme Boateng neće se vratiti u Bayern. Igrač s 363 nastupa za bavarskog giganta i 76 nastupa za njemačku reprezentaciju umirovio se u kolovozu ove godine u austrijskom LASK-u.

Nakon mirovine krenuo je u trenerske vode, a dio prakse koju treba proći za dobivanje licence želio je odraditi u klubu u kojem je odigrao najviše utakmica. To mu je želio omogućiti trener Bayerna Vincent Kompany, no Boateng se ipak neće „vratiti kući“. Naime, svojem legendarnom braniču navijači Bayerna zamjerili su obiteljsko nasilje. Boateng je, naime, više puta optužen za psihičko i fizičko zlostavljanje svojih djevojaka, a prošle godine i kažnjen s 200.000 eura uvjetno zbog namjernog nanošenja fizičkih ozljeda svojoj bivšoj partnerici i majci njihovih blizanki, odlučio je sud u Münchenu. Navijači su mu to zamjerili, pa su tako na derbiju s Borussijom Dortmund izvjesili transparente poput: „Od*ebi, nasilniče!“, „Tko počinitelju daje prostor, dijeli njegovu krivnju“ i „Nema pozornice za počinitelje“.

Zbog prosvjeda navijača, klub iz Münchena na svojim je službenim stranicama objavio kako je „u konstruktivnom razgovoru između Bayerna i Jérômea Boatenga ovoga tjedna odlučeno da Jérôme Boateng neće doći u Bayern kako bi promatrao treninge“. Iz kluba su i dodali kako se „Jérôme osjeća vrlo povezan s Bayernom i ne želi da klub pretrpi štetu zbog trenutačne kontroverzne rasprave koja ga okružuje“.

