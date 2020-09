Portugalski reprezentativac Diogo Jota novi je igrač Liverpoola. Informacija je to koju je pustio u javnost preko svog Twittera novinar The Athletica James Pearce.

TWO DONE DEALS…..

* #LFC sign Diogo Jota for £45m on a five-year contract. Initial fee of £41m rising to £45m.

* Ki-Jana Hoever going in the opposite direction in a £13.5m deal. £9m guaranteed/£4.5m in add-ons. #LFC have negotiated 15% sell-on clausehttps://t.co/NxxUnp4V81

— James Pearce (@JamesPearceLFC) September 18, 2020