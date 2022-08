Nogometaši PSG-a dobro su započeli novu sezonu francuske Ligue 1. U drugom su kolu uvjerljivo svladao Montpellier s 5:2, no čini se kako situacija u francuskom prvaku nije ideala.

Kylian Mbappé izgledao je poprilično nervozno, nije bio zadovoljan potezima svojih suigrača te je žestoko reagirao. Kasnije se pisalo kako Francuz ima privatnih problema, zbog čega je bio malo van sebe.

Naime, Mbappé je stao usred akcije jer je Vitinha proslijedio loptu do Neymara, a ne do Francuza. No, to nije bilo sve o Kyliana, koji je očito bio potresen privatnim problemima.

Sve su uhvatile kamere

Kamere su uhvatile jednu njegovu reakciju dok je razgovarao s Neymarom i Lionelom Messije. Trojac se sastao pred kraj prvog poluvremena kada je PSG imao drugi kazneni udarac. Prvi je promašio Francuz, pa je reagirao Neymar koji je htio izvesti drugi pokušaj.

Na kraju je penal izveo Brazilac te je bio uspješan, ali još je jedan detalj zapeo za oko navijačima. Dok je prilazio Neymaru, Mbappé je hladno prošao pokraj Messija te ga nije ni pogledao kako bi vidio što on misli o svemu te hoće li on možda pucati jedanaesterac.

Messijev pogled je sve rekao, a usprkos trudu da puca i drugi penal, Mbappé se na kraju morao zadovoljiti jer je Neymar, za razliku od njega, iskoristio najstrožu kaznu.