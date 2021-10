U najvećem derbiju engleskog nogometa Liverpool je u nedjelju na Old Traffordu deklasirao Manchester United s 5-0 ostvarivši rekordnu pobjedu u "Kazalištu snova".

Do sada najveću pobjedu na Old Traffordu "Redsi" su ostvarili u ožujku 2009. kada su pobijedili s 4-1. U nedljelju su već nakon 50 minuta igre imali 5-0, a od 61. minute i igrača više, no "stali su na loptu".

Posljednji put United je kod kuće izgubio s 0-5 prije 66 godina od Manchester Cityja.

Nakon tog bolnog poraza činilo se da su dani Ole Gunnara Solskjaera na klupi 'Crvenih vragova' odbrojani, no talijanski nogometni stručnjak Fabrizio Romano objavio je da Norvežanin neće dobiti otkaz i da će biti na klupi u nadolazećoj utakmici.

"Uprava Man. Uniteda se dogovorila, Solskjaer će voditi momčad protiv Tottenhama. 'Ole' je dobio podršku Sir Alexa Fergusona i danas je razgovarao s igračima. Sljedeća utakmica je ključna", napisao je Romano.