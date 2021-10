U najvećem derbiju engleskog nogometa Liverpool je na Old Traffordu deklasirao Manchester United sa 5-0 ostvarivši rekordnu pobjedu u "Kazalištu snova".

Do sada najveću pobjedu na Old Traffordu "Redsi" su ostvarili u ožujku 2009. kada su pobijedili sa 4-1. Večeras su već nakon 50 minuta igre imali 5-0, a od 61. minute i igrača više, no "stali su na loptu".

Salah briljirao

Posljednji put United je kod kuće izgubio sa 0-5 prije 66 godina od Manchester Cityja.

"Redsi" su već u prvom poluvremenu zabili četiri gola i već tada ispisali povijest. Naime, nikada u povijesti United na svom travnjaku u prvom poluvremenu nije primio četiri gola.

Junak utakmice bio je sjajni egipatski napadač Mohamed Salah koji je postigao tri gola (38, 45+4, 50), te upisao asistenciju za vodstvo 1-0.

Pogba pocrvenio

Liverpool je furiozno ušao u susret i gosti su poveli u petoj minuti golom Nabyja Keite, da bi u 13. minuti već je bilo 2-0 nakon što je zabio Diogo Jota.

Tada je uslijedio "Salah show" i egipatski napadač je zabio tri gola u nizu postavši prvi igrač koji je na Old Traffordu upisao "hat trick" nakon što je to 2003. učinio "pravi" Ronaldo u dresu Real Madrida.

Redsi nastavili niz

Očajnu večer "Crvenih vragova" upotpunio je Paul Pogba zaradivši u 61. minuti crveni karton, a u završnici prvog dijela živce je izgubio i Cristiano Ronaldo zaradivši žuti karton zbog nesportskog poteza.

Liverpool je ovim rezultatom produžio niz bez poraza na 19 ligaških utakmica, te upisao četvrtu pobjedu uz šest remija i samo jedan poraz u zadnjih 11 ligaških susreta protiv Uniteda.