U najvećem derbiju engleskog nogometa Liverpool je na Old Traffordu deklasirao Manchester United s 5:0 ostvarivši rekordnu pobjedu u "Kazalištu snova".

Do sada najveću pobjedu na Old Traffordu "Redsi" su ostvarili u ožujku 2009. kada su pobijedili s 4:1. Večeras su već nakon 50 minuta igre imali 5-0, a od 61. minute i igrača više, no "stali su na loptu".

Trener Manchester Uniteda, Ole Gunnar Solskjaer, prokomentirao je njihov užasan poraz za Sky Sports.

''Ovo je puno, puno gore'

"Teško je reći nešto više od toga da je ovo moj najmračniji dan otkako vodim ove igrače. Nismo bili dobri ni pojedinačno ni kao momčad. Ne mogu se Liverpoolu davati onakve šanse, a mi smo ih, nažalost, davali. Ništa nije bilo dobro. Stvarali smo šanse, a oni su svoje realizirali. Treći gol je odlučio utakmicu, nakon četvrtog je bilo gotovo", rekao je Solskjaer nakon susreta.

"Čija je ovo odgovornost? Moja. Trenersko osoblje je vrlo dobro, sjajno, ali ja sam taj koji odlučuje o pristupu utakmici. Prošle smo sezone izgubili od Tottenhama 6:1, ali ovo je puno, puno gore. Moramo se što prije trgnuti nakon ovog. Bit će teško, ali imam karakternu momčad. Sad smo na dnu, ne možemo se gore od ovog osjećati i vidjet ćemo što će dalje biti."