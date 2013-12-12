Zašto je FIFA 'prevarila' cijeli hrvatski nogomet, nikome nije jasno!

Podsjetimo, Josip Šimunić je nakon utakmice protiv Islanda na centru maksimirskog travnjaka animirao navijače nedopustivim pokličem 'Za dom spremni', zbog čega su iz FIFA-e najavili drakonsku kaznu.

Mario Mandžukić je pak zaradio crveni karton zbog grubog prekršaja, te će u najboljem slučaju biti suspendiran jednu utakmicu.

FIFA je prije nekoliko dana objavila da će odluku o kaznama za hrvatske nogometaše donijeti i objaviti u četvrtak. No, iz FIFA-inog odjela za odnose s javnošću poručili su da je Disciplinska komisija donijela odluku, no da će s njom u javnost izaći tek za nekoliko dana.

Zbog čega su iz FIFA-e promijenili plan, nikome nije jasno. Njihovo službeno objašnjenje glasi da pisanje same odluke može potrajati i nekoliko dana, zbog čega ne mogu objaviti ono što je doneseno. No, to su znali i prije! Hrvatski navijači i HNS još će neko vrijeme gristi nokte.