Šibenik i Gorica u ključnoj utakmici za ostanak odigrali bez golova. Božić tragičar

U zadnjoj utakmici 32. kola HNL-a Šibenik i Gorica su na Šubićevcu igrali 0-0.

Dvoboj momčadi s dna ljestvice donio je siromašan nogomet s vrlo malo prilika, a i ono što se kojim slučajem kreiralo ostalo je neiskorišteno. Gorica je treću utakmicu zaredom uspjela sačuvati svoju mrežu, ali nakon minimalnih 1-0 pobjeda protiv Osijeka i Dinama ovoga puta nije niti zabila.

Božić promašio priliku za ogromna tri boda

Šibenik je bio aktivniji sastav, stvorio je nekoliko prilika, no obrana Gorice na čelu s vratarom Banićem uspjela je otkloniti sve opasnosti. Najbliži pogotku domaći su bili dva puta pred kraj susreta, no udarac Majića s vrha kaznenog prostora u 81. minuti nije bio dovoljno jak kako bi završio u kutu, dok je Božić početkom sudačke nadoknade izašao sam pred Banića no kao da mu je ponestalo snage za pravi udarac.

Gorica je, pak, jedinu pravu šansu za gol imala u 84. minuti kada je Majstorović sjajno primio loptu, ušao u kazneni prostor, no Filipović mu je pravodobno ušao u udarac.

Zadnji Šibenik sada ima 29 bodova, četiri manje od devete Lokomotive, dok je Gorica osma sa 36 bodova.

