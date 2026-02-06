Seks-skandal trese veliki klub: Koristili klupskog liječnika za preljube

Seks-skandal trese veliki škotski klub Rangers. Naime, zvijezde toga kluba iskorištavale su klupske prostorije za masažu i hotele za preljube, doznaje The Sun.

Klupski liječnik suspendiran je usred šokantnih optužbi. On je bukirao hotele i prostorije za masažu kao paravan za igračke "ekshibicije". Navodno se seks skandal proširio kada je bijesna supruga otkrila da se njezin suprug, nogometaš, previše zabavlja.

Navodno je supruga doživjela šok kada je saznala za varanje svog partnera - a zatim je kontaktirala vodstvo Ibroxa kako bi prijavila slučaj. To je dovelo do suspenzije člana fizioterapeutskog tima Rangersa. Nije jasno koliko je zvijezda bilo uključeno u nezakonitu organizaciju niti koliko dugo ona djeluje.

Tvrdi se da su neke zvijezde glazgovskog kluba koristile hotelske sobe u Engleskoj rezervirane za tretmane kako bi umjesto toga spavale sa ženama.

