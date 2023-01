Iznimno uzbudljiva i kvalitetna bila je posljednja nedjeljna utakmica 19. kola talijanske Serie A, a u Torinu su nogometaši Juventusa i Atalante remizirali 3-3.

Prvi susret nakon kazne

Bio je ovo ujedno prvi susret koji je Juventus odigrao nakon što je kažnjen oduzimanjem 15 bodova zbog malverzacija s transferima.

Atalanta je, pak, nastavila s iznimno moćnom napadačkom igrom posljednjih dana jer je prije tri gola Juventusu zabila osam Salernitani u prvenstvu pa pet Speziji u Kupu.

Gosti poveli

Utakmica je počela pogotkom gostiju, Nigerijac Ademola Lookman je uz pogrešku domaćeg vratara Szczesnyja zabio u bliži kut za 1-0. No, Juventus je imao odgovor i to do kraja poluvremena. Prvo je u 25. minuti Di Maria pogodio s bijele točke za 1-1, dok je domaća momčad povela u 34. minuti.

Odlična je akcija počela petom Di Marije, a završila vrlo lijepom egzekucijom Poljaka Milika.

No, domaći navijači nanovo su šokirani početkom drugog poluvremena. U tridesetoj sekundi nastavka na 2-2 je izjednačio Maehle, dok je vrlo brzo nakon toga, u 53. minuti, Lookman postigao svoj drugi pogodak za 3-2 Atalante.

Pašalić zaigrao od 60.

I tada se iz minusa vratio Juventus, u 65. minuti je Danilo topovski pogodio iz slobodnog udarca za 3-3. Do kraja utakmice obje su momčadi imale nekoliko vrlo dobrih prilika za četvrti pogodak, no ostalo je 3-3 i po bod svakome.

Od 66. minute za Atalantu je igrao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

S ovim bodom Atalanta je došla na peto mjesto ljestvice, dok je Juventus deveti.

Serie A, 19. kolo:

Juventus - Atalanta 3-3 (Di Maria 25-11m, Milik 34, Danilo 65 / Lookman 4, 53, Maehle 46)

Spezia - Roma 0-2 (El Shaarawy 45, Abraham 49)

Monza - Sassuolo 1-1 (Caprari 60 / Ferrari 13)

Sampdoria - Udinese 0-1 (Ehizibue 88)

Subota:

Verona - Lecce 2-0 (Depaoli 40, Lazović 54)

Salernitana - Napoli 0-2 (Di Lorenzo 45+3, Osimhen 48)

Fiorentina - Torino 0-1 (Mirančuk 33)

Ljestvica: