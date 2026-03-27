Kakva euforija u Bosni i Hercegovini: 'Toga stvarno imamo na maksimumu'

I dok se Hrvatska već priprema za Svjetsko prvenstvo, euforija trese Bosnu i Hercegovinu.

BiH sanja drugi nastup u na Svjetskom prvenstvu, a sinoć je u dramatičnoj utakmici napravila krupan korak na tom putu. Wales je vodio 1:0 do četiri minute prije kraja, a onda je Edin Džeko donio izjednačenje.

U produžetku nije bilo pogodaka, pa je pobjednik odlučen na jedanaesterce, gdje su gosti imali više mirnoće. Bosna i Hercegovina tako je izborila odlučujuću utakmicu protiv Italije u utorak u Zenici.

"Noć je bila kratka, ima se puno toga za analizirati. Raduje me što ćemo prvi put imati pet dana između dvije utakmice, da se pripremimo za ono što slijedi", rekao je izbornik bosanskohercegovačke reprezentacije Sergej Barbarez i dodao:

"Italija je velika reprezentacija i veliki izazov za nas, ali ako hoćemo ići na Svjetsko prvenstvo, moramo i to prevazići. Moramo biti bolji nego protiv Walesa. Međutim, kada su u pitanju emocije, volja i vjera u uspjeh – toga stvarno imamo na maksimalnom nivou."