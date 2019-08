SENZACIONALNI NOVI DALIĆEV ADUT ODUŠEVIO ČITAVU NJEMAČKU: Zabio nevjerojatan pogodak sa 18 metara

Novi senzacionalni Dalićev adut

Novi senzacionalni Dalićev adut, 21-godišnji Josip Brekalo u prošlom kolu ušao je u igru tek u 77. minuti, ali to mu je bilo dovoljno bude strijelac i asistent u pobjedi Wolfsburga 3-0. U subotu je Wolfsburg ugostio Paderborn i završilo je 1-1, a izjednačujući pogodak za “vukove” zabio je Brekalo u 56. minuti fantastičnim volejom sa 18 metara. Ovaj puta Brekalo je, kao što i zaslužuje, bio u početnoj postavi Wolfsburga, igrao je do 86. minute, te je namjestio nekoliko izglednih prilika suigračima, a najbolje su bile one u 4. i 9 . minuti, ali Joao Victor i Schlager nisu ih uspjeli realizirati.

Sjajna je to vijest za Vatrene uoči sutrašnjeg okupljanja za nastavak kvalifikacija za Euro 2020. Berlinska Hertha, koju vodi hrvatski trener Ante Čović, upisala je drugi uzastopni poraz. U prošlom kolu izgubila je od Wolfsburga sa 0-3, a sada je sa istim rezultatom poražena od Schalkea, s tim da su si igrači Herthe zabili dva autogola.

Hoffenheim, bez ozlijeđenog Andreja Kramarića, je protiv Bayer Leverkusena odigrao 0-0. Večeras se još sastaju Union Berlin i Borussia Dortmund.